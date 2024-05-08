新式醫療保障 守護媽媽健康

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隨著雙薪家庭成為趨勢，辛苦媽媽們不僅承擔職場壓力，還要負責許多家庭繁重事務，即使忙碌的生活讓人感到疲憊，也不忘用溫柔關懷支撐著家庭。母親節要感謝母親的無私奉獻，更應該關注健康，因為媽媽經常會將家人排在最優先順位，而往往忽略自己，國泰人壽提醒各位媽媽忙碌之餘，也要重視自己的健康。

根據衛福部統計癌症已蟬聯國人10大死因之首數十年，罹癌是一段長期抗戰，醫療費用支出從數十萬元至動輒上百萬元，國泰人壽推薦以下兩大方案，先照顧自己才有力量打造美滿家庭。

針對新手媽咪方案，初期會有許多嬰兒用品的費用支出，為了讓預算都花在刀口上，推薦「精準康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，以30歲女性投保10年期、保額10萬元為例，年繳保費僅5,414元，若不幸在投保第二年後罹患癌症（重度），除了享有一次金給付50萬元、住院手術保險金20萬元以外，如有使用5項特定新式療法，如標靶藥物、特定粒子精準放射治療等，最高補助共220萬元，以經濟實惠的保費為自身的黃金10年添購百萬級的防癌醫療帳戶。

針對熟齡媽媽方案，身為三明治族的熟齡媽媽們承擔著雙重責任，需要在照顧年邁雙親與關注孩子的成長間來回奔波，但任何的傷病都可能帶來沉重的財務壓力；因此國泰人壽推薦「美利康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型、外溢型）」，以45歲女性投保保額10萬美元，繳費10年期，選擇增額繳清為例，10年總繳保險費約123萬元，若在第10保單年度罹患癌症（重度），且以特定5項新式療法治療，可 有約340萬元的特別治療金；若一生平安健康至70歲時，累積保單現金價值約199萬元，反之若不幸身故，能夠請領約360萬元的身故保險金。

隨著癌症治療方式日新月異，國泰人壽建議補強健保未給付的新式醫療保障，讓媽媽們不必擔心龐大的醫療支出拖垮自己與家庭，無後顧之憂地選擇醫生推薦的治療方式來與病魔抗爭，才能夠好好享受家庭幸福美滿時光。