升格電子支付 7業者快了

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依金管會規定，第三方支付線上代理收付日均餘額超過20億元，須主動申請升格為電子支付。金管會表示，今年初調查去年數據，目前沒有任何一家第三方支付代超過門檻，但有七家第三方支付在10億元以上、20億元之下，包含LINE Pay、Pi錢包、藍新、綠界、Foodpanda、Ubereats、 91APP。

金管會每年首季都會啟動第三方支付日均餘額調查，依照現行金管會規定，第三方支付業者若日均代收付餘額超過20億元，將會升格為電子支付業，監管強度將會被迫提高。7日公布今年第一季出爐的調查結果，目前沒有任何一家去年代收付日均餘額在20億元之上，因此目前沒有需要被迫升格業者。

但金管會有盤點鎖定的第三方支付業者，也就是代收付日均餘額超過10億元，但未達20億元門檻，今年有七家，包含連加網路（LINE Pay）、拍付國際（Pi錢包）、藍新科技、綠界科技、富胖達（Foodpanda）、優食台灣（Ubereats）、九易宇軒（91APP）等。除優食台灣及九易宇軒外，其餘五家去年也有被納入鎖定名單中。

曾列入觀察名單的樂購蝦皮，銀行局副局長林志吉表示，樂購蝦皮是在2021年調查2020年數據時，代收付日均餘額有超過10億元，但去年調查2022年其代收付日均餘額就已經沒有超過10億元，今年調查去年代收付日均餘額也沒有超過10億元，因此目前沒有列入到10億元以上的名單內。樂購蝦皮代收付日均餘額會下降，主要是蝦皮電商開始發展店到店的實體代理收付業務，等於電商自己收款，沒有透過第三方支付，代收付日均餘額下降。

銀行局官員說明，第三方支付業者的定義，代理收付業務主要是要以網路作為中介，透過架設網路平台線上代收。蝦皮店到店是定義為便利商店業，如同現在的四大超商進行代理收付業務，也都是屬於實體代理收付業務，非線上代收理收付。