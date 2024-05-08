比特幣反彈 專家：減半後正常盤整

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比特幣5月1日一度跌至5.7萬美元之後，5日起反彈至今回到6.3萬美元～6.4萬美元區間，根據幣圈專家分析指出，觀察近日的跌深反彈屬於比特幣減半事件後正常的盤整範圍，今年牛市高峰要重新站上10萬美元仍有機會，且根據國外分析數據顯示，加密市場的低迷期間，超過95％的ETF投資人仍持有資產，沒有進行拋售。

幣修學分共同創辦人周律辰認為，比特幣近期5.7萬美元的低點，是上波牛市高點形成的震盪區域底端，從高點回跌到這個價位都算是正常回調範圍，沒有脫離牛市的上漲力道，且今年都會維持牛市行情，高峰保守估計10萬美元左右。

Rybit加密貨幣交易所分析，先前市場已經有提前反映過減半行情，且根據歷史數據來看，通常在比特幣減半事件半年到一年後才會達到新高點，在此之前市場有震盪和盤整都是合理的。若以此次減半時間4月20日算起半年到一年，大約在今年10月到明年4月左右有機會迎來新一輪的牛市高峰。

Rybit交易所提到，虛擬貨幣和股票一樣屬於風險性資產，除減半事件之外，還會受到宏觀因素如中東戰爭、聯準會降息預期和經濟狀況，以及市場因素如香港的比特幣現貨ETF和以太坊現貨ETF上架等多重因素影響，對投資人來說，不同國家陸續開放虛擬貨幣ETF交易，被認為將進一步推動加密貨幣市場的發展。

近期的宏觀經濟因素看似對比特幣不利，卻也同時受到減半行情和其他利好消息影響，根據國外分析師研究，在虛擬貨幣市場持續低迷的這段期間，仍有超過95％的比特幣現貨ETF投資人持有資產，沒有立即進行拋售。此外，據統計，首批4月30日在香港推出的3支比特幣現貨ETF截至5月7日止，累計總淨資產規模已經達到2億6,680萬美元，三支以太坊現貨ETF的總淨資產規模有5,487萬美元，相當受到投資人的關注。