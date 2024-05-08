布局平衡型基金 分散風險

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美國聯準會連六次例會維持利率不動，且將於6月開始放慢縮表速度，尤其強調不太可能升息，安撫市場情緒，法人指出，只要維持年內可能降息的論述，短期應不會再大幅影響市場，加上各國經濟數據均驗證基本面好轉中，建議透過平衡型基金靈活布局股債，達到資產多元分散風險，以掌握一定的回報。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，美國經濟情勢偏往不著陸，從而減緩市場對於降息預期，短期風險性資產震盪難免，6月開始放緩縮表，代表即使聯準會延後降息，也將從控量的角度在調整債券供需與利率，執行緩步朝向寬鬆的態度。預計資金流動性並無疑慮，市場資金仍屬充沛，且強韌消費支出及高透明度的產業前景，將支持股價指數和信用債券價格穩定。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，近期美國包含PCE與CPI數據均顯示短期通膨下行速度放緩，另美國3月ISM製造業指數回升至50.3，為前年9月以來首次回到50以上，訂單與生產均明顯上升。美國經濟維持韌性，企業獲利動能增強，軟著陸已為共識。

金融市場逐漸反映此預期，AI等強勢股熄火回檔整理，但非科技之景氣循環股與去年落後之公用事業、受惠於原物料價格上漲之能源、原物料股則相對抗跌。預期短線股市漲多、中東戰事緊張、聯準會延後降息等變數下，股市震盪將加大，建議布局跨國組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置以及多元市場，發揮分散風險，同時可以掌握股債輪動行情。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳強調，地緣政治與貨幣政策動向牽動市場投資情緒，但就經濟面來看，全球景氣仍具支撐，觀察花旗經濟驚奇指數，美國、日本與新興市場指數上升，歐元區指數下降，整體來看，全球經濟動能均優於市場預期。

短期不確定性紛擾，風險性資產價格波動加劇，建議穩健型投資者透過組合平衡基金來因應，透過跨市場與跨資產的配置來降低頭組波動，現階段相對看好美國、印度股市，固收資產可留意具收益優勢的非投資級債與新興債。