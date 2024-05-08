新光金攜手微軟AI服務 發揮營運綜效

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生成式AI新興應用持續蓬勃發展，帶來全球產業典範轉移；新光金控以「數位扎根，驅動轉型」作為集團轉型的戰略方向，為因應生成式AI的浪潮，新光金控攜手微軟導入Azure OpenAI服務，積極發展數位金融科技，運用AI技術研發包含「人資智能助理」、「智能防漂綠」、「反洗錢負面新聞彙整」、「文件智能辨識服務」等應用，成功奠基在資安及合規基礎上，優化業務流程並發揮集團營運優勢，提供更優質的服務以應對客戶日趨多元的需求。

新光金控總經理陳恩光表示，新光金控深耕產業多年，金融版圖完整，面對新興科技的趨勢，持續深化集團科技發展資源的整合，借助前瞻技術提升企業營運效能。此次攜手微軟合作，期普及與落地AI思維，賦能員工擁抱AI創新，落實風險管理，打造敏捷的新光，驅動轉型共創新局。

新光金控建立集團AI研發資源共享與治理政策推動平台，在合規與風險管控下，先透過在雲端小規模的概念驗證驅動創新力並確認效益，再將POC成果複製到子公司運用，發揮推動集團創新研發綜效。在整體系統架構方面，則由各子公司依產業、服務特性採差異化策略發展混合雲，發揮地端AI結合雲端的最大效益，推動集團創新研發量能。

展望未來，新光金控將持續以低碳、創新、共好價值主張推動轉型，並應用Azure OpenAI於知識管理、風險管理、永續發展、科技聯防防詐領域，實現集團人才與技能共享，驅動未來新金融。