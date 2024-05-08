臺銀人壽 推出眼睛保單

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現代社會生活離不開3C，民眾視力問題日趨嚴重，因眼疾問題而就醫的人數逐年增加，如：白內障、黃斑部病變、青光眼及視網膜剝離等，且有逐漸年輕化的趨勢，眼疾逐漸成為現代人的生活隱憂。

根據中華民國眼科醫學會調查，國人每天使用3C的時間超過10個小時，長時間曝露於電子產品恐導致眼睛退化加速。有鑑於此，臺銀人壽推出眼睛保單，並於日前舉辦了共四場的眼睛保健講座，邀請台北珍世明眼科院長王孟祺、台中台全眼科醫師龔偉勛、台南大學眼科院長蘇俊峰及高雄榮總眼科部主任陳俊良等四位眼科專業醫師分別參加四場講座，由他們分享常見的四大眼疾與相關保健知識並替現場民眾解惑。

講座中，醫師提到現在對於高度近視的定義為近視500度以上，而現代社會中近90％的高中生都有近視，其中又有三成五左右的高中生是高度近視，說明近視已經是現代人的文明病；而大多數的眼疾是由於近視進而導致，加上年齡的增長及自然的老化現象。

因此，呼籲民眾一定要定期至眼科診所進行眼底檢查，尤其是高度近視者及50歲以上的民眾。

常見的四大眼疾包括白內障、黃斑部病變、青光眼及視網膜剝離。為預防這些眼疾，平時除了適時讓眼睛休息、不要過度使用3C產品之外，注意防曬也極其重要，建議民眾可以佩戴太陽眼鏡，適度隔絕紫外線直接的傷害，畢竟，高強度的紫外線也是默默傷害眼睛健康的元兇之一。

基於現代醫療系統的進步，大部分眼疾可以藥物、雷射或手術治療，而治療目標應該為預防視力惡化，建議患者適時求助專業醫師，把握治療時機，降低失明危險，共同守護靈魂之窗。

臺銀人壽成立迄今已逾80年，專注保險保障本質和服務品質提升，未來將持續提供適宜的保單以保障保戶的權益，並落實「公平在心，待客如親」之企業經營理念，成為保戶最堅強的靠山。