永達保經 讓保險事業可世代傳承

「愛」是每個人一輩子最珍愛的寶藏；保險是可以做一輩子的事業，而以愛為出發點的保險，是可世代傳承做一輩子的事業。永達保經優質創業平台，不只吸引優秀的業務菁英，更讓許多傑出業務人員因認同企業穩健經營，進而培養自己孩子接班，也就是所謂的保二代，藉由新血加入活化保險事業經營，落實對客戶的長期承諾，同時投身公益活動，造就保戶、業務代表與公司三贏局面。

永達保經指出，家族事業可以繼承，工作也可以。為強化業務戰力、推動組織年輕化，業務第二代具有極佳的優勢與未來性，讓已耳濡目染的業務員子女接受訓練後，不僅承接了上一代的客戶群及其下一代，也能開拓經營與自己年齡相仿的新客戶群，年輕專業具說服力，能吸引到更多年輕人加入，增員範圍更寬廣，為業務團隊注入新血。

目前永達保經已達到MDRT會員具接棒實力的保二代大約28位，他們同樣需要經過考核，對平台組織運作與客戶服務流程相當清楚，願意投身壽險業拓展保險事業版圖。對於第一代業代來說，父母子女一起發展事業，以保二代服務客戶的二、三代，這樣客戶服務就能永續，也是一種責任的啟發。保險就是愛與傳承的事業，希望代代傳承的服務，延續保險企業家精神。

保二代受到上一代影響極深，永達保經獲得2023年公益奉獻獎前十名的業務主管，包括韓孫珍華業務執行副總及鄒美玲、林惠萍、高慧如等3位業務協理，她們皆有子女克紹箕裘，MDRT更是兩代的標準配備。透過平台複製的威力，永達保經「保二代」跟隨上一代提升自我格局與高度，培養事業發展版圖與團隊經營能力，更可貴的是，兩代都熱衷參與公益活動，身體力行，以己身感染周遭的人一起發揮愛心動起來，傳遞保險的真諦。