李花崗 致力推動嫘祖母親文化

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華海峽兩岸嫘祖文化交流協會致力推動「嫘祖母親文化」，認為如此對於弘揚中華文明，樹立民族自信心，增強民族凝聚力，提升民族素質和促進經濟社會發展，有著它無可替代的重要意義。

今（2024）年4月18日中華海峽兩岸嫘祖文化交流協會創會理事長李花崗特別帶領17名團員去四川綿陽鹽亭參加「華夏母親嫘祖故里拜謁大典」，海峽兩岸炎黃子孫約有1,500名參加祭祀大典；前行政院院長劉兆玄代表台灣敬獻花籃，典禮莊嚴隆重，鼓號齊鳴，共拜人文始祖－嫘祖，同時祈福中華民族能夠和平繁榮，茁壯發展。

李花崗表示，讀歷史讓我們知道「絲綢之路」自古就是條溝通東西方文化、經濟輸送養分的的臍帶，給大中華社會創造了巨大且源源不斷的財富，積累雄厚的國力，使中華民族幾千年中處於世界民族之巔。

中華大地也因絲綢興盛，史稱為「錦繡中華」！而絲綢的發明者就是我們黃帝的元妃嫘祖，她指出，嫘祖有十大功績：（一）先蠶始祖，教民蠶桑；（二）野蠶家養，孝道傳家；（三）男耕女織，身体力行；（四）衣被天下，文明教化；（五）帛化干戈，施惠存天；（六）祟尚禮儀，八拜之禮；（七）始興嫁娶，媒說之言；（八）協和百族，農桑立國；（九）異族通婚，福祉萬民；（十）輔弼黃帝，統一中原。

由於嫘祖發明養蠶、抽絲、織綢，開啟了人類衣著文明的新時代，正是中華民族母親的不二人選。

李花崗認為，「嫘祖文化」可以說就是「絲綢之路」這條臍帶連接的子宮、聚寶盆，孕育了中華民族子孫世世代代，使之生生不息、繁榮昌盛。根據《史記》記載：五帝之首的黃帝是嫘祖之夫，其餘四帝均是嫘祖和黃帝的子孫，中國歷史上的夏、商、周、秦，都是其子孫所建。

我們稱自己為炎黃子孫，黃帝是中華民族之父，在血緣上，嫘祖當然就是中華民族之母，這亦是李花崗創會理事長為什麼要成立「中華海峽兩岸嫘祖文化交流協會」的原因，她覺得「吃果子拜樹頭」的感恩文化，是我們中華文化裡一個相當重要的傳統，好比一顆大樹要壯大成長，必須要根深蒂固才能枝繁葉茂。

祭祀祖先也是一樣，除了要我們不能夠忘本之外，還能承接祖先先天的原始能量。因此，一個家庭要和諧發展，一個民族要茁壯成長，一個國家要繁榮昌盛，都必須要慎終追遠，方能淵遠流長。