台灣好行日月潭－阿里山線 加開班次

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由交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（以下簡稱日管處）與員林客運攜手推動的台灣好行日月潭-阿里山線將自今（113）年5月1日起假日（含國定假日）加開1對開班次，屆時將有上午8時及8時30分於日月潭水社綜合商場發車的班次，以及下午1時與3時30分於阿里山轉運站發車的班次供遊客選擇，讓旅遊行程安排更有彈性，遊客想要一趟充分體驗日月潭山水、玉山及阿里山森林之美更可行。

日月潭-阿里山線自去（112）年12月以「台灣好行」品牌開行即大受好評，平均搭乘率約達7成，惟假日亦僅有1班往返日月潭水社及阿里山轉運站的班次，為因應國內、外遊客搭乘需求，避免假日一位難求，將自5月1日起假日（含國定假日）增開1班對開班次。

台灣好行日月潭-阿里山線採預約搭乘制，可於搭乘前2個月至前2天內提前預約，預約專線：（049）277-0041或Email：[email protected]，本路線沿線行經許多觀光熱點，包含展售南投縣信義鄉特產青梅與酒製品的梅子夢工廠，新中橫公路上著名的塔塔加夫妻樹，玉山國家公園塔塔加遊憩區及周邊步道，以及保留部分舊鐵道鋪面枕木及棧橋的特富野古道，沿途的高山山林景緻非常迷人。

本路線起訖兩端點的日月潭國家風景區及阿里山國家森林遊樂區無論是湖畔美景還是雲霧繚繞的山林神木，都深受國內外遊客喜愛，想深度體驗阿里山與日月潭周邊地區旅客，推薦搭配日月潭-阿里山好行套票，包含台中-日月潭-阿里山交通卡（特製版IC票卡，已儲值台中-日月潭、日月潭-阿里山單程車資）及周邊優惠，是串遊兩大景區最佳選擇。

除了台灣好行日月潭-阿里山線，最熱門的即是串連台中至日月潭的台灣好行日月潭線，沿途行經的桃米休閒農業區依不同季節推出有多種農事體驗與美食DIY活動，日月老茶廠則是知名台劇「茶金」的拍攝取景地，九族文化村則是中部地區熱門的觀光遊樂園；而從日月潭出發前往車埕的台灣好行車埕線，沿途可至百年歷史的水里蛇窯體驗手拉坏DIY，最後在車埕參觀鐵道觀光小學堂及感受木業文化的薰陶，歡迎民眾搭乘台灣好行前往體驗，2025年8月31日前持電子票證（含行動支付）搭乘日月潭好行路線，還可享票價半價優惠。