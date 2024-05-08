Fed官員放鷹 道瓊驚險連5紅 蘋果小漲

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美國聯準會官員強調仍需繼續對抗通膨，華爾街股市7日高開後表現不一，部分科技巨頭轉跌，打壓大盤，道瓊工業指數高開後升幅最多擴大至125點，其後一度全數蒸發、轉跌11點，終場小幅上揚，那斯達克指數自早盤起多次轉跌，午盤刷新當日低點時跌近0.3％，尾盤跌幅收窄，四大指數收盤漲跌互見。

道瓊工業指數小漲31.99點，或0.08％，收38,884.26點；標普500指數小漲6.96點，或0.13％，收5,187.70點；那斯達克指數小跌16.70點，或0.10％，收16,332.55點；費城半導體指數下挫35.572點，或0.74％，收4,784.875點。

政經方面，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）7日釋出鷹派訊號，他於網上撰文稱，美國房市強勁且通膨進展停滯，引發聯準會貨幣政策限制性是否足夠的疑慮，很可能長時間維持利率不變，並表示升息的機率不高，但並未排除可能性。

卡什卡里的鷹派觀點一出，美國公債價格下行、殖利率回升，10年期美債殖利率日內曾創近四周新低，隨後收窄降幅，對利率敏感的2年期美債殖利率一度回落3.15個基點至4.799％，隨後抹平降幅轉升。

大宗商品方面，石油輸出國家組織及盟友（OPEC＋）將於6月1日召開會議，決定目前的減產工作在下半年將如何繼續。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）7日表示，OPEC＋目前正在分析增加原油產量的可能性，如有必要，將根據供應情況採取行動。紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價小跌10美分，來到每桶78.38美元；倫敦北海布倫特原油7月交割價小跌17美分，來到每桶83.16美元。

個股方面，特斯拉面臨美國監管方對自動駕駛系統事故的調查升級，值此之際，該公司德國廠擴廠計畫引發當地反彈抗議，傳出該廠生產活動將因此停擺四日，特斯拉隨後證實本周五將暫停德國廠生產，但停產時間僅有一日，特斯拉午盤曾跌近3.9％，終場仍挫3.76％，收報177.81美元，回落至4月26日以來收盤低點。

金融大鱷索羅斯（George Soros）前操盤手、美國投資大佬杜肯米勒（Stanley Druckenmiller）7日透露，他於今年3月減持輝偉達，認為短期內AI熱潮可能炒作過頭，他去年曾力挺AI熱潮並稱會持有輝達股票兩、三年或更久。輝達周二低開後早盤曾跌約3.4％，隨後跌幅收窄，終場收跌1.72％，收報905.54美元。

蘋果於7日舉行線上發布會，推出新一代iPad Pro、iPad Air，以及全新巧控鍵盤和Apple Pencil Pro，其中，新一代iPad Pro跨代採用M4晶片，M4 晶片擁有多達10核的新CPU，將會為iPad首次帶來動態快取，以及硬體加速光線追蹤和網格著色技術。蘋果盤初曾漲近1.8％，早盤尾聲時和午盤均曾轉跌，收漲0.38％，收報182.4美元。

大型科技股7日普遍收紅，Google揚升3.15美元，漲幅1.85％，收報172.98美元；Meta 上漲2.56美元，漲幅0.55％，收在468.24美元；亞馬遜攀升0.06美元，漲幅0.03％，收在188.76美元；微軟則下跌4.20美元，跌幅1.02％，收報409.34美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑1.72美元，跌幅1.20％，收在141.11美元；日月光ADR收黑0.10美元，跌幅0.95％，收報10.39美元；聯電ADR收跌0.17美元，跌幅2.09％，以7.95美元作收。