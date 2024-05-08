5／8盤前》AI狂潮未歇！這檔前5大股東 赫見新加坡政府基金

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●AI需求暴增，CSP（雲端服務供應商）加速開發自研晶片，蘋果彎道超車，積極研發的資料中心級晶片內部代號（ACDC）流出，意味將跨足伺服器用AI加速器領域。半導體業者指出，微軟、AWS、Google、Meta及蘋果五大巨頭的自研晶片皆倚重台積電先進製程及封裝，將為台積電營運添柴加火。

外電報導，蘋果正開發用於資料中心伺服器的AI加速器晶片，其計畫代號為「Project ACDC」。知情人士透露，蘋果與台積電密切合作，但不確定新晶片何時會推出。

台積電供應鏈透露，蘋果AI加速器晶片，將以台積電3奈米製程開發，搭載該晶片的推論伺服器明年有望亮相，進一步提高其資料中心和未來雲端的人工智慧工具之效能。

●台股挑戰新高躍躍欲試，最大權值股台積電當然不能缺席，股價最近步步走高，7日收盤重返800元大關，外資圈對股價預期幾乎都在900元以上，花旗環球、滙豐證券更看好台積電登千金寶座，推測合理股價高居1,030元與1,025元，大型研究機構助陣台積電挑戰新高峰。

台積電股價自4月18日法說會後曾回檔至740元波段低點，7日收盤總算重登800元關卡，國際資金自4月23日起買多賣少，迄今十個交易日多達八天啟動加碼。

●台股多頭氛圍延續，受惠美科技股回神，帶動外資重返台積電、聯發科等大型權值股，內資買盤則由高息ETF換股、建倉資金挹注盤面活水，在雙資力挺下，加權指數7日上漲130點，終場收20,653點。法人看好「電、金、傳」維持良性輪動態勢，若量能進一步擴大，有利指數再戰歷史高點。

在籌碼部分，三大法人合計買超121.25億元，近三個交易日買超規模都突破百億元，期間買超571.69億元。其中，外資7日買超69.94億元，連三日偏多加碼，5月以來回補台股272.55億元；投信買超47.2億元，連17買超582.95億元。

●台股首季靠台積電衝上2萬點，壽險業亦靠台積電等科技股首季搶下開門紅。國泰、富邦、南山、新光、凱基、台灣等前六大壽險，第一季實現資本利得逾1,100億元，主要靠實現台積電等科技股，讓六家壽險首季稅後純益達689億元。

●金管會7日宣布，開放證券商承作「認股借貸」，即員工、原股東要認購公司初次掛牌或現金增資發行的新股時，可用要認來的股票向證券商抵押借款，籌措認股資金，可不用變賣股票，製造台股賣壓，亦可為券商增加獲利來源，可謂雙重利多。

●台股當沖交易降稅優惠將於今年底到期，市場關注當沖降稅能否持續，金管會提案再延長五年，臺灣證券交易所7日跟進提出說帖，強調當沖交易有三好：有利於降低投資人避險成本，也是避險停損的工具，並為資本市場帶進良好的流動性。

●AI熱潮助攻，吸引台星兩大政府基金默默加碼持股。根據廣達7日公告的前十大股東持股比例顯示，過去一年新制勞退基金的持股比例從112年的1.99％，提升至113年的3.36％，持有股數為12.9萬張，持股市值逾346億元，一舉躍居第三大股東；而另一個新進大股東則為新加坡政府投資專戶，去年未進入前十大股東之中，今年則是排名第五，持股比例為1.75％、共計6.75萬張，持股市值180億元。

至於第一大股東仍為董事長林百里名下的千宇投資公司，持股比例14.82％，持有股數57.2萬張，林百里本人持有股數約41.5萬張，持股比例為10.76％，身價上看2,638億元；而廣達副董事長梁次震持股比例是2.14％，持有股數達8.26萬張，身價高達220億元，居第四大股東。

●蘋果7日發表暌違18個月的iPad新品，如外界預期發表兩款iPad Pro，皆內建最新M4晶片且比上一代更輕薄，其中13吋iPad Pro厚度僅5.1公厘，是史上最薄蘋果裝置。蘋果另發表兩款iPad Air、Apple Pencil及魔術鍵盤。

●受惠運營商持續導入Wi-Fi 7及10 GPON等新技術，台系主晶片大廠皆抱以樂觀看法。聯發科指出，領先之Wi-Fi 7解決方案進展超出原先預期，在寬頻、路由器和筆電皆強勁成長；而瑞昱目前在Wi-Fi 6／6E市場具備領先地位，隨著Wi-Fi 7晶片於下半年開始出貨而延續；射頻IC公司立積擁有各大主晶片平台參考設計，產品線持續擴張，本季將迎來強勁成長力道。

●以「AI予萬物」為題，聯發科天璣開發者大會2024（MDDC 2024）7日隆重登場，邀請當地生態系夥伴一同討論生成式AI帶來的變革與機會，並攜手美國研調機構Counterpoint聯合業界生態系夥伴發表《生成式AI手機產業白皮書》，共同定義生成式AI手機。聯發科總經理暨營運長陳冠州強調，生成式AI徹底革新裝置端應用的使用價值。

●緯穎7日董事會通過第一季財報，單季每股稅後純益26.92元，超乎原先市場預期。緯穎受惠AI新專案比重持續提升，認列之NRE大幅挹注其獲利能力，不僅三率同步三升、並創下高紀錄，緯穎單季營業利益、稅前及稅後純益均達歷史單季新高，第一季每股稅後純益26.92元，亦再創新猷。

●和碩合作夥伴美國新創公司IOZERA奪得非洲摩洛哥資料中心與人工智慧（AI）中心園區案，該項目合約總值約5億美元（約新台幣161.95億元），近期將與摩洛哥政府簽署合作備忘錄（MOU）；和碩資深副總暨技術長徐衍珍也將出席簽約儀式。法人推測，和碩在此一合作案中將負責AI伺服器建置，有望為其AI伺服器業務挹注新動能。

●主計總處7日公布4月通膨率，雖然電價調漲，但隨著蛋價大跌、外食、油料費漲幅縮小，通膨率降至1.95％，排除春節因素為近九個月首度落在2％以下，也是近九個月最低。此外，行政院所關注的17項重要民生物資也出現四年來首度轉跌，通膨壓力持續減緩。

●地方政府從2014年開始陸續調整房屋標準單價，加上近年完工住宅數量大增，各縣市房屋稅收持續大增，除雙北市已是稅收百億大戶外，台中、高雄近年也陸續成為百億稅收大戶、桃園則逼近百億。房仲業者指出，房屋屋齡十年左右成為房屋輕稅、重稅的分水嶺，新屋標準三房房屋稅，不少都超過10,000元。

●為推動半導體優勢結合生成式AI帶動全產業創新，行政院去年核定晶片驅動「台灣產業創新方案（簡稱晶創台灣方案）」，落實此項政策的「晶創台灣推動辦公室」7日揭牌。行政院副院長鄭文燦強調，明年度預算會再放大；國科會主委吳政忠則表示，在高點時要居高思危，必須走出自己的路，生成式AI出來後台灣會有很多機會。

●台灣去年對外投資金額以235.77億美元創下新高紀錄，今年以來持續成長，CRIF 7日分析指出，今年第一季於新南向地區投資金額高達27.16億美元，較去年同期成長92.10％。

其中，對東協六國（星、馬、泰、越、印、菲）投資金額26.85億美元，占新南向投資總金額的98.86％，台灣對東協地區投資的熱度持續升溫，近乎再創一個對外投資的新紀元。

●台塑四寶認為，國際預測機構上修今年全球經濟成長預測，美國經濟復甦，中國大陸第一季GDP優於預期，刺激經濟政策有利石化需求增長，而印度成為全球石化需求最穩健成長市場，搭配石化旺季、歲休支撐，5月、第二季營運添力續揚。

台塑預期5月及6月營收均可高於4月，第二季營收比第一季成長；南亞透露，5月起業績將有較大幅度提升，電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收均成長，第二季營收更上層樓。

●台塑四寶7日公布4月營收，南亞、台化因價量持穩提振，繳出年月雙增的佳績。台化因價量營運提振，4月營收321.47億元，月增6.9％、年增26％；南亞因電子材料、化工、聚酯、塑膠加工四大產業市場需求增溫，4月營收218.8億元，月增1.6％、年增2.5％，營收創近七個月新高。

●北美車險公司State Farm擴大採用AM（售後維修）零件賠付效益發威，國內汽車零件龍頭廠東陽今年首季改寫史上單季最賺紀錄後，由於既有產能告急，為迎接後續爆發性成長訂單，繼去年以5.95億元購入逾4,879坪土地後，7日再公告以9.97億元購入逾1.5萬坪土地。

東陽在短短不到半年時間已兩次申購土地合計近2萬坪，交易總金額近16億元，亦凸顯公司看好後續訂單成長動能，積極增擴產能以做準備。

●汽車零件廠第一季財報紛報佳音，除龍頭廠東陽第一季稅後純益11.72億元，較去年同期成長1.39倍，每股稅後純益（EPS）達1.98元，劍麟首季稅後純益2.65億元、EPS達3.49元，皆改寫歷年單季最賺紀錄；永新-KY首季EPS為1.72元，亦創同期新高。

●中鋼今年第一季財報出爐，合併營收達937.54億元，稅後純益6.41億元，每股稅後純益（EPS）為0.04元，與去年同期轉虧為盈，營運明顯轉佳。中鋼表示，今年首季大陸鋼鐵出口及生產都還在高水位，讓中鋼營運也不輕鬆，但至少市況沒有變更壞，第二季及下半年的表現可望倒吃甘蔗逐漸向上。

中鋼第一季稅後純益6.41億元，較去年同期稅後純損7.25億元明顯好轉。中鋼表示，去年前三季整個鋼鐵業都陷入苦戰，所幸第四季行情調整上來，讓中鋼最終能夠轉虧為盈。

●企業對景氣展望樂觀，帶動國銀第一季放款增逾1.1兆元，創同期新高，3月就增加4,634億元，亦創26個月新高。銀行局分析，主要今年台灣經濟成長率走揚，企業看好經營前景，民營企業的企業投資借款，及週轉金放款都增加，週轉金放款餘額更飆破20兆元，亦是史上新高。

●台灣資金動能「氾濫」。金管會7日公布，國銀3月底存款餘額一舉飆破56兆元新高，單月增加5,587億元的存款，亦創3月同期增量新高；銀行局副局長林志吉分析，主要是3月有兩檔高股息ETF募集爆量，加上電子業及四大基金調度資金或貨款匯入，大量現金湧入銀行。

●美國聯準會（Fed）遲不降息，讓今年以來債券基金投報率僅0.48％，還不如現金定存，但投資人怕錯過美國降息的債市大多頭，資金仍是持續湧入債市及債券基金，等待機會，讓首季債券基金規模仍是增逾3,200億元。

儘管美國長短期債券的利率倒掛，似乎暗示經濟可能衰退，而通膨壓不下來，預期Fed降息時間由上半年延到下半年，讓今年以來債市表現明顯遜於股市，統計國內投信發行的所有類型債券基金，2023年平均報酬2.53％，今年以來則僅有0.48％，被市場稱還不如存在銀行優利定存。

●紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）稱目前利率政策適當，降息只是時間問題；里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）樂觀認為，當前利率足以將通膨拉回2％目標。兩位Fed官員同唱鴿調，消弭投資人對今年升息的疑慮。

市場對Fed今年降息的預期增強之下，美股三大指數6日收高，連續三個交易日收紅。道瓊指數收漲0.46％；標普指數收漲1.03％；那斯達克指數收漲1.19％。根據倫敦證交所集團（LSEG），市場押注Fed今年底前降46個基點，首次降息時間落在9月或11月。

●美國科技巨擘微軟（Microsoft）6日宣布，該公司已與瑞典能源公司Stockholm Exergi簽署一項協議，將永久性消除高達333萬公噸的二氧化碳，相當於逾79萬輛燃油車一年碳排量。這同時是迄今為止全球最大的碳移除（carbon removal）協議。

●日經新聞報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）將與14家日本企業聯手開發封裝等「後端」（back-end）半導體製程自動化技術，預計2028年實現自動化目標，此舉亦凸顯美日兩國試圖合作以降低半導體供應鏈的地緣政治風險。

與英特爾合作廠商包括歐姆龍（Omron）、Yamaha Motor、Resonac、信越化學工業旗下的信越聚合物（Shin-Etsu Polymer）等日企，該聯盟由英特爾日本事業主管鈴木國正（Kunimasa Suzuki）執掌，預計投資數百億日圓進行研發，目標在2028年以前展現技術成果。

●市場對任天堂（Nintendo）新一代Switch遊戲機推出時程有諸多傳言，任天堂7日終於鬆口宣布，新機將在本會計年度（2025年3月止）結束之前問世。任天堂同日公布本年度財測，預估獲利和營收皆下滑，反映問世七年的Switch銷售動能遲緩，亟需新機支撐業績。

●瑞士金融巨頭瑞銀集團（UBS）7日公布的第一季財報撥雲見日，終結連二黑翻紅，且表現遠超預期，顯示與瑞信（Credit Suisse）的整合已步入正軌。該集團股價在財報公布後應聲飆漲超過8％。

●市場資金充裕，推升銀行手續費收入。玉山金控首季獲利在玉山銀行財富管理業務大幅成長下，有62.5億元，創歷年單季新高，年增3.4％，且動能持續推升前四個月稅後純益80億元，亦創同期最高紀錄，每股稅後純益（EPS）0.51元。

●隨著AI GPU供應持續好轉，技嘉、英業達旗下AI伺服器出貨動能增溫，拉抬其4月營收雙雙站高，並分別刷新單月，及同期新高的成績。兩業者對於今年AI伺服器業務的強勁成長皆樂觀，亦將為兩業者各自營運挹注關鍵動能。雙方也將於下周陸續端出第一季財報數字。

●IC通路商文曄董事長鄭文宗7日法說會上表示，全球半導體需求尚未明顯回溫，唯獨AI產業帶動的資料中心及伺服器表現最為亮眼，未來成長性可以期待，在併購Future的帶動，第二季營收將雙成長，每股稅後純益（EPS）預估中位數約1.59元，優於第一季。

●記憶體價格紅不讓，TrendForce最新預估，第二季DRAM合約價季漲幅，將上修至13％～18％；NAND Flash合約價季漲幅，同步上修至約15％～20％。全線產品僅eMMC／UFS價格漲幅較小，約10％。

●遠東集團旗下裕民航運看多今年散裝市況，預估在大陸、印度雙引擎熱轉下，將帶動鋼鐵需求、亞太地區運輸成長，加上今年散裝船舶總運力成長僅2.9％，目前新船訂單占現有船比率達歷史低檔，都有助推散裝船舶運價。

●中國國家主席習近平結束三天訪問法國行程，兩國經貿合作進一步深化。中國商務部7日公布，在中法企業委員第六次會議上，兩國企業在金融、核能、航空、製造業、新能源等領域共簽署15項合作協議，展現兩國經貿關係的緊密。

新華社報導，習近平6日出席中法企業委員第六次會議閉幕式時表示，願與法方一同充實中法全面戰略夥伴關係的經貿內涵，致力拓展雙邊經貿關係的廣度和深度，開闢新領域、創造新模式、培育新增長點。包括透過雙邊產業快速協同機制，進口乳酪、火腿、葡萄酒等更多法國優質農產品，實現「從法國農場到中國餐桌」。

●中國國家主席習近平6日下午與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行會談，會後聯合記者會上，兩人聚焦區域安全，馬克宏表達對東亞及台海局勢的擔憂，習近平則反對藉由俄烏戰爭抹黑中國，煽動「新冷戰」。

法國是習近平此次訪歐的重頭戲。6日上午的圓桌會議上，習近平面對來自馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），在中歐貿易失衡議題上的左右夾攻。下午習近平與馬克宏的會談則聚焦在區域衝突。

●台電強韌電網計畫挹注，宏泰、大山等線纜廠4月營收均改寫同期新高，華新4月合併營收月增、年減，但前四月合併營收仍創同期第七高。線纜業去年接獲台電強韌電網計畫標案，今年陸續出貨，看好第二季營運優於第一季。

●環球晶（6488）7日舉行線上法說，董事長徐秀蘭指出，人工智慧應用熱潮及記憶體需求湧現，成為半導體產業成長的關鍵驅動力。她預期，2024年下半年半導體產業及環球晶營運，皆有望優於上半年。

環球晶2024年營收目標，維持與2023年業績高點的水準，但徐秀蘭預期，該公司會面臨客戶庫存去化，對營運造成的挑戰。（中性看待）

●今年底前銅將缺貨，銅價到年底將上看每噸12,000美元的利多，倫敦金屬交易所的銅價連續二日走揚，帶動台股的電纜股7日盤中大幅拉升，大山（1615）、合機（1618）攻上漲停，上市電器電纜指數居台股漲幅之冠，終止連11黑K棒。

●「高息ETF」人氣指標元大高股息ETF（0056）於4月18日除息0.79元，7日在台股持續走高激勵之下，僅13個交易日完成填息，再度推進連續填息紀錄，逾106萬股東笑領配息紅包。

●ETF市場上周再增20,871受益人，總受益人數來到1,129萬人，其中人氣王由國泰永續高股息（00878），是單周人數增加最多的ETF，一個禮拜粉絲數就攀升了6,537人，排名第一；甫成立的凱基美國非投等債有4,513人、群益ESG投等債20+增加3,930人、群益台灣精選高息多了3,304人，以及復華台灣科技優息的3,258人。

●散熱雙雄雙鴻（3324）、奇鋐（3017）7日連袂公布4月營收，同寫歷年同期新高，另累計前四月營收部分亦有進展，雙鴻順利將年增率翻正，奇鋐累計營收則首度於4月突破200億元大關。

●聯電（2303）4月合併營收197.41億元，月增8.67％，年增6.93％，寫下16個月新高，第二季營收走高，符合其先前法說會看法，第二季整體晶圓出貨量較上季個位數增長、單季ASP（平均售價）維持堅挺之預期。市場法人看好聯電第二季營收可望較首季溫和成長。

●偏光片廠明基材（8215）舉行法說會，第一季偏光片價格下跌影響獲利，稅後純益約3,600萬元，季增6％、年減28％，每股稅後純益（EPS）0.11元。董事長陳建志表示，展望第二季，面板廠稼動率提升，預期偏光片價格回穩。醫療事業今年以來仍有20％成長，預估第二季營收占比將拉升到3成以上，全年成長性看好。

明基材公布第一季財報，合併營收45.93億元，季成長20％、年成長13％，毛利率約17％，營業利益約9,700萬元，季增45％、年減17％，稅後純益約3,600萬元，季成長％6、年減28％，EPS 0.11元。第一季光學膜產品營收占比約7成，醫療產品比重約3成。

●驅動IC大廠聯詠（3034）7日召開法說，總經理王守仁表示，消費電子需求回溫相對緩慢，不過在特定應用仍有表現，其中即將到來之國際大型運動賽事，電視備貨需求浮現、6月NB訂單有機會向上。第二季在總經環境和地緣政治不確定狀況之下，聯詠預估合併營收將在季增持平至成長4.5％區間，然年減幅擴大，為消費性復甦再添雜音。（中性看待）

●國巨（2327）公告4月營收，受惠於AI應用拉貨動能強勁，單月營收以107.03億元締造歷史新高紀錄，年增率擴大至18.8％，也是國巨暌違22個月以來，再繳單月營收新高成績單。

●葡萄王（1707）三大事業體發威，4月營收以9.2億元創下同期新高，年增16.89％；累計前四月營收32.7億元，年增8.68％。預期下半年在台灣葡萄王ODM/OEM新產線將開始出貨，營運添新動能中，法人看好年度營收有機會挑戰新高。

●正瀚-創（6534）受主力產品新型肥料與植物生長調節劑發揮旺季效應，加上匯兌利益，第一稅後純益以4.19億元創下歷史單季新高，EPS達4.08元。此外，正瀚4月營收也以2.06億元，繳出年增29.01％佳績，累計前四月合併營收10.3億元、年增7.31％。

●碳封存、綠能永續循環、氫能等資源循環標案已成為中鼎（9933）新簽約工程中的核心，至今年3月新簽約工程422億元中已占45％。中鼎指出，統計未來12個月，包括ESG及潔淨能源、水資源等全球工程標案潛在市場商機達5,880億元，應可支撐中鼎今年新承攬工程案量超過千億元。統計至今年3月底，中鼎手中在建工程3,471億元，創同期新高。

●裕隆集團汽車三寶首季財報，由中華車（2204）及裕日車（2227）7日率先出爐，裕日車受惠大陸轉投資業績好轉，本業亦爭氣成長，第一季稅後純益5.99億元、年增55.34％，每股稅後純益（EPS）達2元，為近一年半以來單季新高，董事會同步通過去年度盈餘分配案，擬配發現金股息3.48元，配發率達89.92％。

中華車則因受到去年認列新安東京迴轉利益墊高比較基期影響，今年第一季稅後純益12.51億元、年減15.42％，EPS為2.29元，低於去年各季表現，表彰本業的營業利益則達8.87億元、年增30.42％。

●廚衛電領導廠台灣櫻花（9911）受惠政府節能補助方案催發買氣，推升第一季合併營收達24.15億元、年增24.3％，稅後純益3.53億元、年增62.9％，EPS達1.63元，首季營收、獲利雙創同期新高。

●寬宏藝術（6596）受惠展演節目賣座雙旺，帶動首季合併營收6.33億元，季增54％、年增229％，創下單季營收新高紀錄，稅後純益7,326萬元、年增167％，EPS達2.22元，創同期高。

●去年上半年陷入低潮的橡膠產業擺脫窘境，紛紛繳出亮眼營運成績，輪胎景氣回暖，台橡（2103）首季營業利益大增逾3成，南港（2101）4月營收年增逾27％；長期在去庫存陰霾下的乳膠雙雄南帝（2108）、申豐（6582）4月營收也報捷，南帝累計前四月營收年增率轉為正成長。

●昇達科（3491）4月營收2.22億元，創歷史新高。昇達科表示，單月營收衝高主要來自低軌衛星產品出貨大幅成長推動，該公司看好低軌衛星產品業務全年成長力道，同時也樂估未來越南廠擴產後對營運推升的動能。

●勤凱科技（4760）董事會通過第一季財報，每股稅後純益1.24元，年增率94％，繳出獲利近倍增的好成績。展望後市，勤凱表示國際被動元件大廠訂單出貨比（B／B值）兩年來首度突破1，公司亦發現部分客戶有拉升稼動率跡象，第二季接單正向。

●愛普*（6531）7日舉行線上法說，愛普*第一季營收7.48億元，年增3％，季減36％；營業毛利3.45億元，年增18％，毛利率46％，每股稅後純益（EPS）2.27元，年增482％（皆以股票面額5元計算）。

董事長陳文良表示，第一季營收受到工作天數少、季節性銷貨波動，以及客戶庫存控管等因素而下滑，其中，IoT事業部連接裝置庫存偏高，致營收下滑，待一至兩季調整完畢後，業績會回復。

●伺服器滑軌大廠川湖（2059）本業、業外皆美之下，首季獲利年增202.8％、季增152.18％，EPS逾一個股本達14.55元，締造單季獲利新高紀錄；公司同時公告4月營收，亦連續第二個月刷新營收紀錄。

●台股4月先蹲後跳，收小漲102點，各類股或個股表現大不同，不少上市櫃公司大股東或董事逢低加碼自家股。據統計，新美齊（2442）法人董事長高美投資於4月買進自家股票5,555張，另環泥（1104）董事宇聲投資及升元投資合計也大敲自家股票5,092張。

●投信布建高息ETF成份股，連17日買超不稀奇，自營商自行買賣部位連11敲，相當引起市場關注，篩選近期投信及自營商自行買賣部位合力加碼5,000張以上，有長榮航（2618）及中信金（2891）等13檔個股。

●連鎖茶飲集團雅茗-KY（2726）營運走出谷底，受處分大陸事業70％股權獲利入帳挹注，加上本業終結連11季虧損，今年首季營運轉盈，單季營收1.29億元，稅後純益9,555萬元，每股稅後純益（EPS）達3.69元，獲利創單季新高。法人樂觀預期，在擺脫過去虧損影響，雅茗今年本業營運值得期待，獲利更可望大躍進。

●統一實（9907）7日公布第一季財報，受惠夏飲飲料包裝需求增長，首季營收93.7億元，較去年同期與去年第四季均呈現增長，唯單季稅後純益1.53億元、表現不若去年同期，EPS為0.1元，但較上一季虧轉盈。

●受惠夏季手搖飲市場蓬勃啟動，茶飲原料廠鮮活果汁-KY（1256）自結4月營收4.39億元，月增80.91％、年減8.11％，累計前四月合併營收13.1億元、年增0.52％。

●味全（1201）受惠夏飲提前備貨，首季營收53.34億元、年增11.38％，稅後純益1.32億元、年增3.1％，EPS為0.26元，優於去年同期的0.25元，並且季增逾2倍。

利空因子：

●瑞昱於2023年6月在美國指控聯發科反壟斷官司一案，於美東時間周一遭當地法院駁回。法官裁定文，否決瑞昱主張之訴訟並不符Noer-Pennington原則的「虛假訴訟」（sham litigation）的例外情況，給予瑞昱21天的時間修改後重提告訴。

●近期美國政府頻頻對中國祭出「雙反」（反傾銷、反補貼）調查，美方最新行動是，對來自中國進口的2,4-二氯苯氧乙酸發起「雙反」調查。所謂的2,4-二氯苯氧乙酸，為世界上第一個工業化的選擇性激素類高效有機除草劑。

●大陸房市萎靡，市場持續探底。國際信評機構標準普爾（S&P Global）表示，隨著銷售持續下滑，受評等的大陸開發商正受到結構性因素的影響，大陸房地產市場仍在探底。

●娛樂巨頭迪士尼（Disney）的串流媒體正朝向收支平衡的目標邁進，然而財報仍不甚理想，導致7日股價早盤應聲重摔逾8％。

迪士尼截至3月底的上季營收成長約1％，達220.8億美元，略低於市場預期。

其中，上季的亮點是涵蓋主題樂園、遊輪、電玩遊戲和商品的體驗部門。該部門營收較2023年同期成長10％，達83.9億美元，營業利益成長12％，達22.9億美元，部分原因是平均票價上漲。

●沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco今年首季（3月底止）淨利暴跌14％、不如市場預期，原因包括原油銷量下滑與煉油及化工業務利潤降低。

Aramco7日公布財報顯示，上季淨利年跌14％至273億美元，不如去年同期的319億美元，亦低於市場預期的277億美元。上季自由現金流228億美元，低於去年同期的309億美元。

●環球晶董事長徐秀蘭指出，受到總體經濟遭逢逆風的影響，2024年電動車需求放緩，工業用需求也比較弱，復甦力道恐不若早先預期。

●AES-KY（6781）首季合併營收23.07億元，年減21.01％；營業毛利8.9億元、年減18.97％、毛利率38.58％；營業利益約5.19億元、年減27％；稅後純益4.62億元，年減24.88％，EPS 5.41元。

展望第二季，法人指出，第二季是電動自行車和伺服器業的傳統淡季，預期營運表現和第一季相當。下半年進入伺服器產業旺季，預期營運將優於上半年，而今年資料中心BBU出貨穩定成長，今年營收占比將提高到4成以上。惟今年整體營運表現還是要觀察輕量型電動載具市場何時回溫。