美收緊對華為管制 吊銷部分許可證

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外媒7日報導稱，拜登政府已取消高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）向華為銷售晶片的許可證，美國商務部也在隨後證實，確實已撤銷部分美企的許可，不過並未對此透露具體細節。

美國政府於2019年將華為列入實體清單，認為該公司從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動，規範美國企業必須獲得商務部許可，否則不得向華為出口商品和技術，不過在2020 年底川普卸任總統前，商務部授予包括英特爾在內的一些美國供應商特別許可，允許其向華為出售特定產品。

華為於去年推出旗艦機Mate 60 Pro，採用中芯國際的7奈米製程，引發美國政界震驚，並於上月推出首款支援人工智慧的筆記型電腦MateBook X Pro，搭載英特爾Core Ultra 9處理器，提供逾100個AI智慧應用，此款筆電的問世再度引發美國議員的不滿，共和黨議員怒斥這意味著美國商務部已批准英特爾向華為出售晶片，證明了美方出口管制的失敗，因而要求商務部立即撤銷對華為的所有出口許可證。

外媒7日引述消息人士披露，美國商務部近日收緊了對華為的管制，目前已吊銷高通和英特爾的出口許可。商務部隨後發布最新聲明稱，考慮到不斷變化的威脅環境和技術格局，該單位持續在評估應如何制定控制措施，以保護美國國家安全和外交政策利益。

商務部在聲明中證實已撤銷部分美企向華為出口的許可證，但強調不會對任何特定許可證發表評論，並拒絕進一步提供細節。

曾於上月敦促商務部撤銷華為許可證的參議院情報委員會副主席魯比歐（Marco Rubio）讚揚了商務部此一決定，並稱該單位打從一開始便不應該授予許可，他呼籲拜登政府積極地拒絕讓中國企業取得美國關鍵技術，而非在國會議員出面譴責時才做出反應。