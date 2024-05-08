大摩推遲Fed降息預期 仍估今年降3次

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摩根士丹利（Morgan Stanley）於7日釋出最新報告稱，考量到聯準會正在應對黏性通膨，因此將降息時間點的預測由7月延後至9月，不過仍維持今年降息三次的預估。

聯準會於本月1日宣布利率「連六凍」，將基準利率維持於5.25％～5.50％的區間不變，主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上坦言，他對通膨降至2％的信心減弱，暗示利率將在高水位維持更久，多名聯準會官員也於近日釋出相同看法，稱近期的經濟數據顯示通膨較預期更頑強，因此並無降息的急迫性。

摩根士丹利（Morgan Stanley）首席美國經濟學家贊特納（Ellen Zentner）等人在最新報告中表示，關鍵數據顯示美國經濟未來將邁向通貨緊縮，但有鑑於近幾個月聯準會抗通膨缺乏進展，預估官員們需要更長時間才能獲得足夠信心、邁出降息的第一步。

贊特納研判，9月會是比7月更適合降息的時間點，因為聯準會可以再觀察接下來5份的消費者物價指數（CPI）數據以及4份的個人消費支出物價指數（PCE）數據，得以更好地進行判斷並且平衡風險。

贊特納在內的分析師仍看好聯準會今年將三度下調聯邦基金利率，每次將調降25個基點。

美國近來通膨數據回溫，導致多間投行下修聯準會今年降息預期。高盛將聯準會今年首次降息的時間預測由6月推遲至7月，降息次數自先前預期的6月、9月和12月共三次，下修到7月及11月共二次。

而美國銀行、巴克萊銀行及德意志銀行更是預估聯準會要到12月才會開始降息，預料今年僅會降1碼，其中，德銀進一步指出，若通膨數據繼續令人失望，或者選舉結果使美國迎來會加劇通膨的財政政策，那麼今明兩年聯準會可能都不會降息。