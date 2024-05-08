0508群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

（1）標普類股輪動，好久不見！

◎久違的標普500類股輪動

◎順便看一下七巨頭

◎當然不能忽略評價面

聯準會明尼亞波里斯Kashkari

Kashkari周二（5/7日）表示，聯準會可能會在「較長一段時間內」將利率維持在當前水平，直到官員們確信通膨正在朝著目標水平邁進。

今年沒有FOMC投票權

聯準會明尼亞波里斯Kashkari

◎Kashkari周二（5/7日）還稱，需要更多數據才能知道讓通膨回到2%目標的進程是否已經停滯。

◎外媒報導，Kashkari稱不排除升息可能，但其餘媒體並未跟進

美國3月消費信貸

◎由於美國人對信用卡的依賴下降，美國3月份的消費者借款創下今年以來的最小增量，幾乎低於所有預測值，只有一位除外。

美國消費信貸

◎包括信用卡在內的循環信貸增加1.52億美元，是三年前下滑以來的最小增量。包括購車和學費貸款在內的非循環信貸增加61億美元，增加規模高於前一個月。

（2）看長看短不一樣：台股為例

本月迄今

本季迄今

今年迄今

台灣CPI、核心CPI、PPI

◎4月電價上漲尚未加重通膨壓力電價漲幅（4.28%）其實遠低於掛號費（13.94%）

台灣CPI、核心CPI、PPI

◎17項重要民生物價4月平均年跌0.16%、為4年來首度下跌、雞蛋下跌22.29%、創4年多來最大跌幅、房租延續緩漲走勢

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。