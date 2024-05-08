0508群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：
（1）標普類股輪動，好久不見！
◎久違的標普500類股輪動
◎順便看一下七巨頭
◎當然不能忽略評價面
聯準會明尼亞波里斯Kashkari
Kashkari周二（5/7日）表示，聯準會可能會在「較長一段時間內」將利率維持在當前水平，直到官員們確信通膨正在朝著目標水平邁進。
今年沒有FOMC投票權
聯準會明尼亞波里斯Kashkari
◎Kashkari周二（5/7日）還稱，需要更多數據才能知道讓通膨回到2%目標的進程是否已經停滯。
◎外媒報導，Kashkari稱不排除升息可能，但其餘媒體並未跟進
美國3月消費信貸
◎由於美國人對信用卡的依賴下降，美國3月份的消費者借款創下今年以來的最小增量，幾乎低於所有預測值，只有一位除外。
美國消費信貸
◎包括信用卡在內的循環信貸增加1.52億美元，是三年前下滑以來的最小增量。包括購車和學費貸款在內的非循環信貸增加61億美元，增加規模高於前一個月。
（2）看長看短不一樣：台股為例
本月迄今
本季迄今
今年迄今
台灣CPI、核心CPI、PPI
◎4月電價上漲尚未加重通膨壓力電價漲幅（4.28%）其實遠低於掛號費（13.94%）
台灣CPI、核心CPI、PPI
◎17項重要民生物價4月平均年跌0.16%、為4年來首度下跌、雞蛋下跌22.29%、創4年多來最大跌幅、房租延續緩漲走勢
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