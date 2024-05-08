《通網股》中磊Q1每股賺2.35元 財報3數據創同期高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】中磊(5388)第一季財報告捷，單季營收、稅後淨利及EPS皆創下歷年同期新高紀錄。展望後市，中磊看好在新市場及新產品挹注下，整體營運後勢可期。

中磊第一季合併營收為161.9億元，較去年同期營收156.6億元，年成長3.4%。受惠於高附加價值電信寬頻產品出貨，第一季毛利率達17.3%，較前一年同期毛利率13.7%大幅提升。合併營業利益為8.57億元，較去年同期營業利益6.55億元，年成長31%；歸屬母公司稅後淨利為6.74億元，較去年同期淨利5.06億元，年增率達33.3%。以加權平均股數286.7百萬股計算，第一季合併稅後每股盈餘(EPS)為2.35元。中磊第一季營收、稅後淨利及EPS皆創下歷年同期新高紀錄。

中磊表示，全球數位經濟蓬勃發展，帶動寬頻網路基礎建設升級需求，網通產業迎向競速新紀元。近年來中磊拓展電信直效行銷業務有成，並持續優化產品組合，與全球電信客戶深化夥伴關係，積極回應市場需求。面對國際供應鏈局勢變化，中磊展現全球布局之運籌優勢，除原有北美及歐洲主力市場外，加速拓展印度及拉丁美洲等深具潛力的新興市場。

此外，中磊掌握下世代關鍵技術，提供客戶全方位的寬頻解決方案，包括高速光纖接取設備、DOCSIS 4.0 Cable產品、5G FWA固網無線接取設備、商用網通設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品。展望未來，在新市場及新產品挹注下，中磊將持續擴大全球市場規模，整體營運後勢可期。