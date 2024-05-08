《類股》文創股首季財報 寬宏藝術每股盈餘2.22元、華研2.80元

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【時報記者莊丙農台北報導】疫情後演唱會陸續恢復，寬宏藝術(6596)、華研(8446)第1季財報亮麗，寬宏藝術單季合併營收6.33億元，創掛牌來新高，年增229％，營業毛利1.51億元，營業淨利0.89億元，歸屬母公司業主淨利0.73億元，年增167％，每股盈餘2.22元。華研第1季合併營收2.57億元，年增5.1％；營業利益1.41億元，年增34％；業外部分，持有的Cloud Village Inc.股票股價回升，認列金融資產評價利益0.1億元，另有兌換利益0.2億元及投資性不動產租金收益，營業收益總計0.43億元；歸屬於母公司業主淨利1.48億元，年增89％，每股盈餘2.80元。

寬宏第1季演出活動主要受惠英國巨星紅髮艾德世界巡迴演唱會、鄭中基台北小巨蛋演唱會2場，藍人樂團巡迴台中、高雄、台北15場、詹雅雯北、高雙巨蛋演唱會，及民歌49高峰會台北小巨蛋1場；展覽則有台北科教館之《NAKED FLOWERS花之舞光影》、台北藝術表演中心戶外廣場之《侏儸紀恐龍雪世界》、高雄科工館之《光影魔法美術館》、高雄科工館之《卡娜赫拉的小動物-荒唐世界博物館》。第一季各展演節目賣座良好使毛利率維持平穩為24％。

第2季營運動能將以音樂劇為主，首度來台之四大名劇《西貢小姐》將於5月底開始巡演，4月中甫宣布台北加場演出，目前全省將巡迴34場，預計營收主要貢獻於6~7月份，另外尚有原子邦妮北流演唱會1場、周蕙北流演唱會1場、WILD WILD韓國猛男秀北高10場、Big Bang成員姜大聲TICC演唱會1場、台北Legacy李翊君、蕭煌奇、品冠、賴晏駒、蔡恩雨、韓菲、具俊曄演出共7場、小男孩樂團Zepp演唱會1場。第三季活動規畫豐富多元，暑期三檔展覽計有台北科教館《侏羅紀-恐龍光影展》、高雄駁二《冰雪祭-白色童話展》、台中文資園區《殭展》；演出有已完售的鄭中基高雄巨蛋演唱會2場、林志炫台北小巨蛋演唱會1場、音樂劇媽媽咪呀國家戲劇院7場。下半年尚有更多展演活動陸續規劃與等待公布售票，今年營運維持穩健樂觀。

華研2024年動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會，4月6日自馬來西亞雲頂啟動，4月20日及21日於高雄巨蛋連開兩日票房全數秒殺，5月起自上海展開大陸巡演，陸續將前往其他城市演出，有望繼續推升第2季後營收。

林宥嘉《idol》巡迴演唱會1月份舉辦北京及海口場，於春節假期後，5月亦將自上海開啟中國大陸、新加坡、馬來西亞等地巡迴演出。第1季推出林宥嘉第六張新專輯《王 Love, Lord》，上線後好評不斷，以「愛是王」為主題的專輯在串流平台陸續登上Apple Music、iTunes熱門專輯、KKBOX專輯週榜冠軍，實體專輯在預購階段同樣登上銷售冠軍。

自星光二班出道、影歌雙棲的藝人曾沛慈在2024年4月加盟華研音樂，將繼續深耕戲劇與音樂；華研培訓四年的唱作新人JUD陳泳希也以演唱Netflix影集《愛愛內含光》主題曲〈相濡以沫〉於2月強勢出道，首張迷你專輯《JUD》收錄6首歌曲，其中5首作為影集《愛愛內含光》中的主題曲、片尾曲和插曲，將持續累積華研音樂歌曲IP，JUD陳泳希也陸續參與品牌活動與商業演出。