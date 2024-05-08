《光電股》一詮Q1轉虧、止步4連賺

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【時報記者葉時安台北報導】一詮(2486)傳打入CoWoS鏈，加上4月營收亮眼，創下4個月以來單月新高，股價頻頻創高，周二股價一度衝上90元，再度刷新歷史新高價，2024年以來已漲幅達92.30%，不過周二盤中空方來襲，內外資對做，外資再度轉賣超，而投信擴大買超、自營商續力挺，周二漲幅收斂，終場收小紅仍創新高價表現，股價連3日上漲，當日成交量居上市個股之冠，後續股價是否能再創新高？一詮周二公布今年第一季財報，首季轉虧，年比年比均減少一倍以上，單季每股虧損0.03元，中止連4個季度獲利。

一銓今年第一季營業收入11.73億元，季減18.64%、年增5.87%；營業毛利1.60億元，季減19.41%、年增8.28%；營業損失0.80億元，季減140.53%、年減475.62%；本期淨損0.05億元，季減108.66%、年減137.66%；歸屬於母公司業主淨損0.06億元，季減112.08%、年減137.02%；單季基本每股虧損0.03元，相較去年第四季的每股盈餘0.92元、去年同期的每股盈餘0.08元均轉虧，並中止連4個季度獲利。

一詮113年2月自結數，單月營業收入3.13億元，年減17.18%；歸屬母公司業主淨利年減99.77%；每股虧損0.01元。

一銓今年4月營收4.47億元，年增13.75%、月增7.99%，創下4個月新高；前4月營收16.20億元，年增7.90%。