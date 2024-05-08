台灣錢淹腳目！新北最大重劃區站上8字頭 謝金河曝這檔發大財

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新北最大的塭仔圳重劃區為北台灣重劃區一級戰區，占地400公頃相當於2.6個台北信義計畫區。財信傳媒董事長謝金河表示，三洋電機泰山工廠附近乙種工業區土地，2022年拍出每坪85萬高價，隨著整個塭仔圳重劃區輪廓浮現，三洋電機資產價值將水漲船高。

謝金河發文表示，台一線高架朝丹鳳方向下了高架橋，兩側存留已久的鐵皮屋現在都拆光了，路旁寫著幾個大字：塭仔圳在這，改變在這！

謝金河指出，當初新北市長侯友宜剛上任之際，曾告訴他外國人從桃園機場入境，沿著高速公路到台北，第一個映入眼簾的是五股垃圾山的鐵皮屋。如果開車走在五股連結三高的快速道路上，看到的也全是鐵皮屋。謝金河表示，由於歷任新北市長都沒有人有魄力解決，因此當初訪問侯友宜時，率先挑這個問題來問他。

經過時間的考驗，現在170公頃的五股垃圾山，400公頃的塭仔圳重劃區內的鐵皮屋全拆光了，謝金河認為這是侯友宜為人所不敢為的氣魄。更難能可貴的是，在拆除違建戶涉及很多黑道及既得利益團體的牽制，杯葛，但侯友宜市長仍然能夠平和解決問題，沒有出現大規模抗爭，這也給新北市未來發展帶來更多能量。

謝金河分享，他特別注意到位在泰山區貴鳳街的三洋電機工廠，這個廠房土地在1953年取得，1983年重估，帳面價值3.74億元，戴德梁行在2022年曾經拍出在三洋電機附近，同是乙種工業區的土地，每坪成交價85萬元，現在整個塭仔圳重劃區輪廓浮現，三洋電機擁有2.35萬坪土地，未來隨著塭仔圳的發展，土地價值會水漲船高。

謝金河表示，30幾年前，台灣錢淹腳目的時代曾經創造很多傳奇，這次台灣錢再度淹腳目，可能再度寫傳奇！