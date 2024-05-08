《櫃買市場》助淨零建築轉型 櫃買擬發行永續發展債券

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【時報記者張漢綺台北報導】為推動我國淨零建築轉型，櫃檯買賣中心將配合內政部、財政部及金管會等跨部會研商，協助國家住都中心研議發行綠色債券等永續發展債券籌集資金，以多元化其籌資管道、增加籌資彈性及管理利率風險能力，亦同時達到擴大綠建築及永續發展債券市場規模的雙贏效果。

內政部建築研究所於113年5月7日舉辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」，為推廣善用綠色債券籌措興建淨零建築所需資金，櫃買中心債券部黃仁宏副理就「公民營機構興辦淨零建築之綠色債券籌措方法及效益」進行專題演講，說明由於興建淨零建築所需金額龐大且借款期間較長，很適合藉由綠色債券固定利率及發行期限長的特性進行融資，目前市場已有超過20%之綠色債券資金運用於綠建築投資計畫，發行人可借重市場過往之成功經驗，發行綠色債券鎖定淨零建築之中長期資金成本，並多元化永續籌資管道。

櫃買中心表示，現行綠建築投資計畫若符合國際市場綠建築標準，如歐盟永續經濟活動分類方案(EU Taxonomy)或氣候債券倡議組織(CBI)之氣候債券分類方案，或依據我國「永續經濟活動認定參考指引」，同時取得內政部綠建築標章銀級以上及建築能效標示2等級以上，即可發行綠色債券。此外，現行取得內政部綠建築候選證書者，可依取具之候選標章等級獲得相應之容積獎勵。

截至113年4月底，我國綠色債券市場已發行127檔，發行金額達新台幣3938億元，鼓勵更多政府機構及企業透過發行綠色債券來達成建築節能減碳之目標。

為帶頭示範及落實淨零建築政策，內政部建築研究所已明定公有新建建築將分階段導入建築能效評估，未來如社會住宅等皆應符合建築能效1級或近零碳建築標準，因此國家住都中心在興建社會住宅上已採用近零耗能建築技術，而為利國家住都中心達成興建25萬戶社會住宅目標，櫃買中心將配合內政部、財政部及金管會等跨部會研商，協助國家住都中心研議發行綠色債券等永續發展債券籌集資金，以多元化其籌資管道、增加籌資彈性及管理利率風險能力，除可降低融資利息財務負擔，實現居住正義並邁向淨零轉型，亦同時達到擴大綠建築及永續發展債券市場規模的雙贏效果。