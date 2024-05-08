《金融》國銀放款3月增幅創近26月高 Q1衝1.12兆同期高

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布國銀最新資產品質概況，2024年3月放款總餘額39兆5909億元、月增達4634億元，創近26月新高，首季暴增1兆1242兆元、創同期新高。存款總額56兆1065億元、月增達5587億元，亦創同期新高，存放比70.56％，月增0.12個百分點。

觀察國銀3月放款對象，以民營企業月增達2036億元最高、個人月增達1857億元居次，政府機關及公營企業則分別月增508億元、233億元。銀行局副局長林志吉指出，對民營企業放款的主要用途均是用於營運週轉，顯示經濟活動相對活絡。

若以用途別觀察，國銀3月放款以周轉金達3183億元最高、創近8月高，使周轉金放款餘額衝上20兆1228億元、改寫新高。購置不動產、動產及企業投資則分別月增983億元、304億元及164億元，其中企業投資月增幅度創近18月高，放款餘額8188億元則創第四高。

至於3月存款增加較多，林志吉分析主要受3大原因帶動，一是電子業、政府4大基金及民間證投信基金等大戶有資金調度，二是電子業有貨款收入挹注，三則是2檔高股息ETF湧現申購熱潮，可能有部分投資人透過調整資產配置部位參與。

據金管會統計，3月放款較2月增加較多的前3大銀行，依序為臺銀865億元、國泰世華銀414億元、一銀389億元。較2月減少較多的前3大銀行，則依序為中信銀473億元、土銀37億元、台灣匯豐34億元。

而3月存款較2月增加較多的前3大銀行，依序為華銀1322億元、一銀547億元、臺銀445億元。存款較2月減少較多的前3大銀行，則依序為渣打銀129億元、上海商銀84億元、京城銀23億元。

放款品質方面，國銀截至3月底逾放金額為650.62億元、月增18.96億元，逾放比0.16％持平2月水準、年增0.01個百分點，仍續處歷年低檔。備呆占逾放覆蓋率為825.28％、月減22.38個百分點，但整體備呆提列狀況仍屬穩健。