今年農曆七月有11天「宜嫁娶」！台北萬豪三大限時禮遇搶婚

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通膨、物價漲，不少有情人無力成家，台北萬豪酒店為鼓勵並協助準新人成家，宣布自8月4日至8月31日期間推出「幸福28天」三大限時禮遇。包含超值「永愛‧婚宴專案」，每桌十位專案價23,900元＋10％，即享五星級婚宴場地及精緻婚宴服務。另全新推出「高空求婚專案」，提供容納40至150人的高樓層宴會廳，三小時包場專案價60,000元，包含場租、求婚花束、迎賓點心等，具高隱私性，結合得天獨厚高空場域將台北101天際線美景盡收眼底。再加碼「簽約香檳禮」，活動期間凡預訂任何形式活動，7月15日前簽約下訂加贈香檳禮，預約參觀場地前20組再贈驚喜小禮。

拋開傳統習俗迷思，農曆七月結婚好處多多。今年八月份即有多達11天的宜嫁娶吉日，時代在變，近年不少新人選擇聰明消費，農曆七月舉辦婚宴除了能避免和其他新人競爭熱門場地，還能以優惠價格享受到高規格服務。

根據台北萬豪酒店婚宴紀錄顯示，近幾年選擇農曆七月結婚新人年增率達10％至15％左右，有逐年增長趨勢。多為異國婚禮或本身宗教信仰較無禁忌的新人，多選擇於此期間舉辦婚禮。

台北萬豪酒店高規格婚宴是市場領導品牌，婚宴專案起桌價為29,900元＋10％起，今年特別於八月推出限定「永愛‧婚宴專案」每桌十位優惠價23,900元＋10％起。專案須達最低十桌桌數門檻。專案贈送迎賓雞尾酒會、精緻花藝設計、席間軟性飲料及果汁無限暢飲、每桌兩瓶精選紅酒、新娘專屬管家服務及休息室、專業婚禮主持服務及高規格場地。幸福升級好禮加贈價值破三萬元的豪華套房住宿乙晚，含翌日雙人自助早餐。預訂35桌以上則免費贈送一桌十位試菜。讓新人能以實惠價格，在頂級國際五星飯店完成終身大事。

台北萬豪酒店為了滿足現代新人對於求婚的新態度，不再局限於傳統的餐廳場地，推出全新「高空求婚專案」，精選館內三個位於高樓層的獨立宴會廳，可容納40至150人。提供專屬三小時包場專案價60,000元，全年僅開賣28天。隱私性高且可獨攬台北101、城市天際線景致，還能觀賞松山機場飛機起降和大佳河濱公園愜意風光，將「千萬美景」盡收眼底。專案贈精緻求婚花束設計、歡迎版、求婚氣球、甜筒花瓣、30人份迎賓點心、席間軟性飲料暢飲，加贈木製簽名祝福卡，另享法國酩悅香檳迷你瓶優惠加購價。讓準新人在高空美景的相伴及親朋好友的見證下，許下共度一生的浪漫誓言。