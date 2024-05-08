《金融》國銀3月動能旺 Q1獲利續創同期高

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布國銀最新獲利概況，在手續費及投資和其他淨收益2大獲利支柱動能暢旺下，2024年3月稅前淨利474.1億元，月增69.4億元或17.2％、年增31.5億元或7.1％。守紀稅前淨利1425億元、年增達159.1億元或12.6％，雙雙續創同期新高。

觀察3月各類分行獲利，國內總分行354.3億元，月減0.1％、年增6.2％，海外分行62.2億元，月增達54.2％、年增達34.9％。國際金融業務分行（OBU）52.2億元，月增達11.19倍、但年減4.1％，中國大陸分行5.4億元，月減3％、年減達35.3％。

進一步觀察國銀首季各類分行獲利，國內總分行1122.8億元、年增達194.7億元或21％，海外分行167.6億元、年增達億元、年增14.1億元或9.2％。不過，中國大陸分行16.5億元、年減1.1億元或6.1％，OBU為118.1億元、年減達48.7億元或29.2％。

觀察國銀首季獲利三大支柱概況，手續費淨收益745.8億元、年增達215.7億元或40.7％，投資及其他淨收益707.4億元、年增111.5億元或18.7％，表現持續暢旺，僅利息淨收益1481.4億元、年減16.6億元或1.1％。

銀行局副局長林志吉分析，儘管首季利息淨收益下滑，但受惠金融市場交易熱絡、挹注財管手續費收入，配合投資及其他淨收益成長，推升國銀首季獲利成長動能。其中，OBU獲利下滑主因提呆費用及往來利息支出增加，中國大陸分行則受提呆費用增加影響。