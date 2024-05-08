《其他電》勤凱首季EPS1.24元 全年逐季成長

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【時報記者張漢綺台北報導】勤凱科技(4760)第1季每股盈餘為1.24元，勤凱近期接單傳佳音，陸續接獲日系大廠合作案，應用於半導體導線架封裝的高導熱封裝銀漿材料亦陸續獲得客戶承認及下單，並已通過包括電感及高速傳輸等AI零組件相關材料認證，勤凱預估，今年營運有望逐季成長，高毛利產品比重攀高將有助於提升毛利率。

儘管第1季為傳統淡季，勤凱因新客戶訂單挹注，第1季合併營收為2.66億元，年增30.38%，營業毛利為5689萬元，年增26.71%，合併毛利率為21.39%，年減0.62個百分點，營業淨利為3264萬元，年增36.07%，營業淨利率為12.27%，年增0.51個百分點，稅後盈餘為3739萬元，年增97.52%，每股盈餘為1.24元。

勤凱4月營收為1.06億元，月增5.7%、年增14.7%，主要是新客戶效應持續顯現，開始出貨銅膏相關產品，其餘新品未來也將陸續出貨，累計前4月合併營收為3.72億元，年增25.46%。

展望後市，勤凱表示，國際被動元件大廠訂單出貨比(B/B值)兩年來首度突破1，公司亦發現部分客戶有拉升稼動率跡象，本季接單正向。

勤凱除在日本被動元件市場陸續接獲大廠合作案外，在新產品佈局上，包含AI零組件所需特殊電子漿料已進入終端客戶認證階段，另外亦配合開發先進3D玻璃封裝所需材料，顯現技術能力已獲國內外大廠肯定。