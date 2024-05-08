《金融》金管會擬開放券商認股借貸 估創3大效益

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】金管會為擴大證券商業務經營範圍，規畫修法開放券商辦理「認股借貸」業務，讓公司員工及原股東欲認購公司初次掛牌或現增發行新股時，可利用此認購股票向券商抵押借款，不須向銀行借貸或賣老股籌資，有助台股增添資金活水，預計最快第四季前可上路實施。

證期局副局長高晶萍表示，過往發行公司在首次公開發行（IPO）或現金增資（SPO）時，公司員工或原股東若有意按比例認購新股、但缺乏資金時，多半僅能找銀行借款籌資，因此券商公會建議可開放券商承作「認股借貸」業務，亦可擴大券商業務經營範圍。

金管會預期，修法開放券商可辦理認股借貸業務後，可望達成3大效益，包括券商辦理承銷時對發行公司服務可更到位，同時滿足員工及原股東認股資金需求，且能助力台股增添資金活水、並協助上市櫃公司籌資計畫更順利完成。

據證期局統計，現行券商辦理證券業務借貸款項，可分為T+5型及半年型2種。前者為短期周轉性質，近期每日融通餘額約在5～15億元不等，每日融通餘額差異甚大。後者為資金融通性質，借款期限較長、借還款情形較穩定，近期每日融通餘額約維持4億元左右。

高晶萍表示，有2種股票不能作為擔保品，一是限制員工一定期間不得轉讓新股或限制員工權利新股，二是公司員工擇定適用緩課所得稅的股票，前者是會影響股票作為擔保品的處份權利，後者則是集保作業與一般認股作業不同。

高晶萍指出，目前有22家券商申請開辦證券業務借貸款項，預期此次修法可在第四季前可上路實施，屆時上述申請券商即可逕行辦理認股借貸。依規定，券商辦理有價證券買賣融資券，對委託人融資總金額加計辦理證券業務借貸款項融通總金額，不可超過淨值4倍。