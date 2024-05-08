彰化爆火葬場大戰！憂人為干擾 乾脆開直播

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彰化市公所規畫在市立殯儀館現址設置含火化設施的藝術生命園區，繼去年舉辦說明會後，彰化市長林世賢日前在臉書宣布將在明天（9日）舉辦線上說明會，反對興建大埔火葬場自救會也開始動員，並表示將在下周一（13日）到彰化市民代表會及彰化縣政府請願，強烈表達反對的立場。

彰化市公所規畫在彰化市大埔路市立殯儀館後方坡地設置藝術生命園區，去年10月26日晚間在彰化市延和社區活動中心舉辦第2場說明會，近500位民眾到場關心，當地延和里長王勝和與大多數到場民眾都反對在大埔地區設置火葬場，要求市公所撤案，現場氣氛火爆，市公所與當地居民不歡而散。

歷經半年多後，火葬場戰火再起，彰化市長林世日前在臉書公告，將於9日晚晚間8點舉辦藝術生命園區線上說明會，於「彰化市公所」及「林世賢百年大計彰化新生」等臉書專頁直播。

林世賢表示，線上網路直播說明會不受空間的限制，沒有現場人為的干擾，可以讓更多人參與，論述更詳盡，歡迎鄉親朋友一起來關心彰化的未來。他強調，當然以後還會有地方的實體說明會。

在彰化市公所對火葬場設置又有動作後，彰化市立殯儀館周遭的彰化市延和里里辦公處昨天發出緊急公告指出，反對興建大埔火葬場自救會將在5月13日星期一早上10點在彰化市民代表會門口集合，要向代表會陳情請願，請代表會傾聽民意，為民把關，不要讓彰化市長林世賢為所欲為。

另外，預計當天11點再前往彰化縣政府陳情請願，請彰化縣政府依《殯葬管理條例》主管機關解釋彰化市第一公墓作為生命園區興建火化場的適法性，不要讓市長林世賢再欺騙市民，為民眾把關維護居住的權益。

彰化市公所去年就向市代會提案追加1400萬元預算，辦理藝術生命園區先期規畫案，當時遭代表會擱置審議，這次市公所又在社群平台宣布要辦線上說明會，代表會昨天召開臨時會時，多位代表會再度強調，事前大家都不知道，建議公所舉辦實質說明會，並和當地民眾做好溝通。