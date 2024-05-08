唐鳳視訊出席美國AI博覽會 與星菲數位首長分享台灣經驗

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數位部長唐鳳應邀於台灣7日晚間線上出席於美國華府舉辦的「促進國家競爭力AI博覽會」（AI Expo for National Competitiveness），於「全球利用AI與科技提升競爭力方法」場次擔任與談人，與新加坡通訊及新聞部長楊莉明（Josephine Teo）及菲律賓資訊和通信技術部部長Ivan John E. Uy分享台灣經驗，探討如何善用AI與新興科技，共同構築可信賴的AI與數位環境。

「促進國家競爭力AI博覽會」是美國「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project, SCSP）首次舉辦盛會，邀請政府、企業及學術界重要意見領袖，就引導公私部門針對AI如何提升競爭力，以及管理新興科技帶來風險進行對話。

唐鳳在會中表示，AI的起源及關鍵基礎都是來自資料，因此，數位部高度關注如何訂定開放運用與管理AI的措施，以確保AI在對個人隱私或機敏資訊的侵害風險與資料多元創新發展之間取得平衡。

唐鳳指出，台灣與「集體智慧計畫」（CIP）合作，共同推動可信賴的AI，利用AI促進政府服務與多元創新，增強集體智慧，協助互相理解、共同應對挑戰。因此數位部推動成立AI評測中心，並邀集公民探討資訊完整性等議題，促進全民參與交流探討AI的發展方向，以及發展可信任的AI工具，建構開放、多元包容與安全的數位環境。

唐鳳說，為進一步促進公私協力，數位部推動公共程式（public code）政策，將政府不涉機敏的系統或軟體程式碼公開釋出，透過程式開放、共享共用及修正回饋，不僅提升政府程式碼的透明度，也促進跨部門數位科技服務的品質與發展效率。

唐鳳說，數位部已於今年4月正式啟用台灣公共程式平台（code.gov.tw），與中央各機關及地方政府合作，透過總統盃黑客松以及公民試驗場域等政策，全民參與解決共同面臨的挑戰。

數位部表示，「促進國家競爭力AI博覽會」今年邀請的貴賓包含美國國土安全顧問Liz Sherwood-Randall、美國網路及新興科技副顧問Anne Neuberger、韓國科學技術情報通訊部部長李宗昊（Lee Jong-Ho）等人，並邀請OpenAI、Anthropic、Google、Meta、NVIDIA等業界代表共同與會，SCSP主席Eric Schmidt也親自出席與各界討論AI的未來。博覽會並邀請產業界設攤展示其創新技術成果，以促進公、私部門專家與大眾的對話。