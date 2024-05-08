《金融》中國經濟前景引發新投資熱 港股重新站回「萬八」

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【時報記者任珮云台北報導】投資人對於中國經濟的穩定前景感到樂觀，這使得市場整體氣氛呈現偏多態勢，尤其在香港股市，進入5月後重新站回「萬八」。目前，港股的估值相對較低，且公司回購及派息行為增多，這吸引了全球資金紛紛湧入港股市場，以尋找投資機會。投資專家指出，中港股市目前已脫離底部向上，港股本益比偏低，持續吸引機構投資者增持，因此建議投資人考慮定期定額投資於恆生科技指數相關基金，以參與中國經濟的回暖以及政策利多所帶來的投資機會。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峰指出，中國證監會在4月份公布了5項資本市場對港合作措施，旨在提振陸港股市信心，並鞏固香港在國際金融市場中的地位。這些措施刺激了香港恆生指數近一個月上漲11.79％，而恆生科技指數更是漲幅超過15.5％。這些措施覆蓋了多個方面，包括各種資產，加強人民幣國際化步伐，以及鼓勵龍頭企業在香港上市等，有效改善了港股的結構面發展，並帶動了中長期投資氣氛。

尤其值得注意的是，中國證監會提出的鼓勵中國龍頭企業赴香港上市的措施被視為近期提振港股的關鍵政策之一。根據統計，2024年第一季度，香港新股市場融資總額下降了30％至47億元，而港交所上市融資額排名下滑至全球第十位。此刻提出中國龍頭企業赴香港上市，有望為兩地資本市場注入新的資金動能。

詹佳峰進一步指出，港股近期大漲後，市場資金重新評估了港股的投資價值，發現中港資產投資性價比具有吸引力。除了政策上的提振外，中國經濟近期呈現出穩中向好的態勢，3月份中國官方製造業PMI為50.8，重返榮枯線之上，而財新製造業PMI則為51.1，兩者都位於擴張區間。

同時，中國五一長假刺激了消費，預計「五一」期間的旅客量將再創新高。這些跡象顯示，市場對於消費下滑和通縮的擔憂正在逐漸消退。隨著今年五一長假出行熱情的高漲，中港兩地有望迎來疫情後最強勁的復甦。旅遊相關平台如美團、攜程、同程旅行等都是恆生科技指數的成份股之一，因此有望受惠於旅遊需求的增長，這也為投資者提供了參與旅遊復甦的投資機會。

詹佳峰建議，目前中國整體經濟正在脫離底部向上發展，而港股的評價水平仍然偏低，例如恆生指數本益比為8.3倍、國企指數為7.7倍，而恆生科技指數僅為15.6倍。隨著中國經濟的復甦和瑞銀將中國、香港股市評級調升至「加碼」，投資者現在可考慮將港股作為投資組合的一部分，或者通過定期定額的方式布局恆生科技指數基金，以參與中國經濟的回暖和政策利多所帶來的投資機會。