5／8盤中熱門焦點股

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今（5/8）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）緯穎Q1獲利破表 三率齊刷新高

緯穎（6669）董事會通過第一季財報，單季每股稅後純益26.92元，超乎原先市場預期。緯穎受惠AI新專案比重持續提升，認列之NRE大幅挹注其獲利能力，不僅三率同步三升、並創下高紀錄，緯穎單季營業利益、稅前及稅後純益均達歷史單季新高，第一季每股稅後純益26.92元，亦再創新猷。受財報亮眼激勵，今（8）日早盤股價跳空開高漲幅約9％，盤中漲幅收歛至4％左右。

緯穎首季營收696.28億元，較去年同期下滑約6.2％，惟毛利率、營益率及稅後純益率皆年增逾兩個百分點，分別達11.1％、8.4％及6.8％，獲利能力明顯較去年第四季及去年同期拉升。

緯穎單季營業淨利58.56億元、年增逾3成，稅前盈餘及稅後純益則皆年增4成以上，分別達59.02億元、47.07億元，亦均為歷史單季新高。

以緯穎目前在AI伺服器產品線的出貨主力來看，客戶端採用ASIC方案的AI伺服器專案比重仍占大宗，至於AI伺服器業務在其整體營運結構中，則繼去年度突破2成後，自今年第一季起再逐步拉升。

緯穎先前樂估，今年AI伺服器業務動能將以逐季增長態勢向上，此外，採用如輝達AI GPU超級晶片架構之AI伺服器產品，亦將於下半年陸續放量，屆時還將進一步挹注其營收規模擴大。

緯穎重申對雲端產業與AI伺服器長期需求前景看好，表態將持續投資、並深化資料中心技術與產品開發。緯穎於第一季間已接續投資了包括關鍵散熱技術廠商ZutaCore，與私募基金Andra Capital，期能開發多元技術，並進一步開拓潛在市場。

另在擴產布局方面，緯穎持續執行全球自有產能布建計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度執行，墨西哥三廠則已進入量產階段。

（工商時報翁毓嵐、數位編輯）

（2）AI伺服器夯 技嘉、英業達帶勁

隨著AI GPU供應持續好轉，技嘉（2376）、英業達（2356）旗下AI伺服器出貨動能增溫，拉抬其4月營收雙雙站高，並分別刷新單月，及同期新高的成績。兩業者對於今年AI伺服器業務的強勁成長皆樂觀，亦將為兩業者各自營運挹注關鍵動能。今日英業達股價以高盤開出，盤中漲幅維持在3.5％左右；技嘉則在平盤附近游走。

技嘉繼3月合併營收首度突破兩百億元大關後，4月再向上揚升，以月增逾17.6％力道站上285.24億元，再度創下單月新高，年增幅高達290.54％，規模已與去年上半年之前、少有百億元以上的月營收，不在同一個水平線上。

技嘉累計前四月合併營收836.76億元，翻倍年增136.7％，更已超越疫情前其單年度的營收表現。

英業達4月亦有年、月雙增表現，合併營收站回五字頭、達510.48億元，寫下近22個月以來單月新高，亦是歷年同期高點。累計其今年前四個月合併營收達1,815.54億元、年增15.6％，續站同期新高。

兩業者目前皆以輝達的H100系列AI伺服器為出貨主力，產品的高單價大幅推助兩台廠營收規模放大，同時隨著AI GPU供貨逐步緩解，訂單滿手的兩業者，第二季AI伺服器出貨動能增溫可期。

英業達除有美系大型CSP（雲端服務供應商）及品牌客戶對AI伺服器需求穩健，先前受美國高階晶片出口限令影響的中系CSP客戶，目前針對輝達後來改以特規版H20取代的AI伺服器，亦有拉貨動能浮現，加上通用型伺服器市場需求仍見緩步回溫，皆為其整體伺服器業務挹注利多。

在筆電業務方面，英業達第一季出貨450萬台，已較去年同期回升、並和去年第四季相當，4月雖因前一波季底拉貨效應，緩降至150萬台，但英業達預估，第二季將可拚維穩首季出貨水準，下半年動能較上半年好。

（工商時報翁毓嵐、數位編輯）

（3）國賓靠業外大賺 股價漲停創新高

飯店股國賓（2704）受惠於飯店危老改建加上金融評價利益貢獻，帶動首季獲利年增高達近7倍，首季EPS 4.29元、每股淨值突破百元，均寫下歷史新高紀錄，受此利多激勵，國賓今（8）日股價開盤不到一分鐘即攻上漲停76.6元，創下新高紀錄。

國賓昨（7）日公布第一季財報，首季營收為3.52億元，年減8.65％，營業毛利1.09億元，營業利益2,361萬元，本業獲利表現平平，不過單季稅後純益達15.75億元，年增達693％；另外，首季財報中「歸屬於母公司業主之權益」（淨值）來到372.14億元，以資本額36.69億元換算，每股淨值估達101.67元。

市場推測，國賓因持有近15％的士電（1503），由於士電去年第四季股價不到120元，但今年第一季末股價已突破290元，股價漲幅逾1.4倍，推估以國賓持有的士電概算，一個季度帳面價值增加逾百億元，推升公司淨值。

另外，國賓飯店也積極進行資產活化，其中，台北國賓飯店改建成一棟飯店、兩棟住宅，分別是「台北國賓皇宮酒店」與「國賓皇琚」，據實價登錄資料顯示，「國賓皇琚」每坪最高成交價217.91萬元，目前已揭露44戶，已售超過六成以上，預計2027年完工，且完工後就可以認列，屆時營運有望再衝一波高點。

高雄國賓飯店於去年1月底吹熄燈號，將與厚生、大陸建設合作，進行危老重建。據悉，國賓以總價23億9794萬元，將高雄國賓一半土地產權賣給厚生與大陸建設，三方持有土地比重各為50％、30％與20％。

（工商時報 數位編輯）

（4）盤中熱門焦點股

1.新興（2605）：BDI指數大漲，航運散裝族群噴出，早盤爆量攻頂。

2.英業達（2356）：AI伺服器夯，4月營收寫同期高，跳空大漲4％，躍上月線。

3.燿華（2367）：高階NB、車用電子、低軌衛星需求推動，Q2維持成長，穩健盤堅攻高3％，挑戰28.4元反壓。

4.中租-KY（5871）：外資倒貨破萬張，跳空跌停後打開，成交量能增溫。

5.文曄（3036）：基本面利多未能反應，今早帶量下殺丟半年線，苦吞一根跌停板。

6.宏碁資訊（6811）：Q1獲利創歷史新高、EPS達3.45元，正式設立越南子公司，激勵今早開高勁揚約5-6％。

7.大山（1615）：每股擬配發2.88元股利，稱霸線纜業，衝高大漲8％，挺進逾25年高。

8.永信建（5508）：短線漲太多，空方續砍、資金下車，走跌近3％測試昨日低點208元處。

9.群益證（6005）：前4月合併獲利18.60億元，每股賺0.78元，法人翻空賣超6955張，連兩日重摔近半根停板，月線拉警報。

10.吉茂（1587）：傳接獲水冷散熱訂單，儘管被列注意股多方仍續攻，大漲6％站上80元。

11.聯發科（2454）：發表最強手機晶片PK高通，股價續反攻，上看季線關卡。

12.聯詠（3034）：第一季每股賺8.04元，Q2營收持平至季增4.5％，股價開低跌逾4％。

13.力旺（3529）：首季EPS為5.77元獲利創新高，今日法說揭展望。早盤股價走揚。

14.穎漢（4562）：Q1財報今揭曉，買盤卡位連拉3根漲停。

15.科嶠（4542）：4月營收報佳音，月增56.19％、年增133.99％，多方吃補急登漲停。

16.興勤（2428）：4月營收6.5億元、年月雙增，多方反動攻勢，早盤逆揚逾3％，拚穩170元。

17.新光鋼（2031）：Q1每股盈餘2.31元，聞訊強彈近4％，攻克季線。

18.所羅門（2359）：機器人行情止不住，惟外資連14賣，今早衝漲停之後打開，漲幅維持6％。

19.凡甲（3526）：伺服器、電動車兩大產品正向發展，回檔即先買盤承接，今早飆高6％。

20.中航（2612）：加碼中菲行持股比例突破5％，加上運價大漲，中航早盤一度攻頂。

21.昆盈（2365）：4月營收年增32.17％，機器人概念發燒，放量勁揚7％，站上月線。

22.聯電（2303）：4月營收197.41億元，月增8.67％，年增6.93％，寫下16個月新高，第二季營收走高，股價穩守高檔。

23.台積電（2330）：外資圈對股價預期在900元以上，花旗環球、匯豐證券看好台積電登千金寶座，股價拉回800元之下整理。

24.正新（2105）：受惠國際橡膠價格上漲及2024年輪胎接單陸續回溫，攻回50元關卡。

25.綠界科技（6763）：擬將股票面額從10元變更為1元，目的增加流通性。買盤不受季報衰退影響，直奔漲停價426元。

26.業旺（1475）：4月營收年增逾6成，早盤股價走揚，高檔有壓。

27.東鹼（1708）：4業營收年增24％，盤初一度衝上35.4元，寫近5個月高。

28.軒郁（6703）：4月營收年增達65％，早盤帶量走揚約3.2％。

29.神準（3558）：客戶庫存去化進入尾聲，帶動股價彈升約2.5％。

30.茂綸（6227）：4月營收年減大幅收斂，低接買盤進場，盤中攻漲停價66.5元。

31.技嘉（2376）：AI伺服器夯，4月營收刷新高，法人連2買點火，日K連3揚，力戰季線關。

32.緯穎（6669）：首季EPS為26.92元，三率齊登頂，跳空大漲5％，挺進波段高。

33.廣達（2382）：蘋果、華為尬新品，台鏈吃補，法人連買2日加持，向上彈升3％，挺進波段高。

34.健鼎（3044）：4月營收54.4億元，年增22.68％，外資投信齊買，放量大漲7％，收復4月來下跌失土。

35.台塑（1301）：台塑四寶迎春燕營收增溫，並看好第二季旺季，股價穩揚。

36.愛普*（6531）：首季EPS為2.27元，看好AI商機下半年發酵，股價受制5日線壓力。

37.智原（3035）：4月營收為8.61億元，年減10.34％，股價低檔築底。

38.M31（6643）：4月營收為1.42億元，年增21.02％，站穩五日線。

（時報資訊 沈培華）

（5）大摩登高一呼 聯發科強攻1,100元飆半根漲停

摩根士丹利大看好聯發科（2454）將攜手輝達搶攻AI PC商機，最新報告力挺聯發科，上調目標價至1,388元，受此利多消息激勵，聯發科今（8）日股價盤堅，早盤攻上1,100元大漲55元、漲幅超過半根漲停。

大摩指出，受到AI PC市場成長的帶動，IC設計大廠聯發科也將跨入該領域，使得AI PC市場成為繼智慧型手機、ASIC之後第三個重要營收來源，給予聯發科優於大盤的投資評等，目標價由原來的1,288元，提升至1,388元。

聯發科3月營收表現亮眼，達到504.8億元，月增31.18％，年增也有17.51％，累計第一季營收更達到1,334.58億元，年增率將近四成；市場樂觀期待第一季獲利表現。

（工商時報 呂淑美）

（6）綠界科技不受季報衰退影響 股價直奔漲停

第三方支付業者綠界科技（6763）7日公布2024第一季財報。因人事成本增加及新業務拓展，第一季獲利較去年同期下滑5.5％。董事會通過章程修改，將股票面額由10元變更為1元，希望增加股票的流通性，但該案需股東會通過後，再送主管機關審理。今日股價不受財報衰退影響，早盤股價以高盤開出後直奔漲停鎖死。

綠界科技第一季營收3.86億元，較去年同期微幅成長1％，稅後純益為0.86億元，較去年同期下滑6.5％。每股稅後純益（EPS）為4.72元，也較去年同期的5.09元下滑7.2％。

該公司解釋，第一季的營收及整體金流交易額與去年同期相當，而獲利下滑，主要是因為增加人事成本及投入新業務等，以致相關成本支出增加，導致獲利較去年同期明顯下滑。

而綠界7日董事會則通過修改章程，將股票面額由10元改為1元。原發行股數為18,403,913股，更新後總發行股數為184,039,130股。該案將提報2024年股東常會通過，並送主管機關辦理變更登記事宜。

（工商時報 何英煒、數位編輯）

（7）廣達 台、星政府基金猛加碼

AI熱潮助攻，吸引台星兩大政府基金默默加碼持股。根據廣達7日公告的前十大股東持股比例顯示，過去一年新制勞退基金的持股比例從112年的1.99％，提升至113年的3.36％，持有股數為12.9萬張，持股市值逾346億元，一舉躍居第三大股東；而另一個新進大股東則為新加坡政府投資專戶，去年未進入前十大股東之中，今年則是排名第五，持股比例為1.75％、共計6.75萬張，持股市值180億元。受此消息激勵，廣達今日股價開平走高，盤中漲幅逾2%。

至於第一大股東仍為董事長林百里名下的千宇投資公司，持股比例14.82％，持有股數57.2萬張，林百里本人持有股數約41.5萬張，持股比例為10.76％，身價上看2,638億元；而廣達副董事長梁次震持股比例是2.14％，持有股數達8.26萬張，身價高達220億元，居第四大股東。

廣達市值站1兆元大關，7日也同步公告營業報告書，董事長林百里再度強調，市場變化瞬息難測，廣達在生成式AI的第一波基礎建設布建上拔得頭籌，加上AI筆電、AI伺服器與AI汽車等3A產品線亦均已到位，要在3A齊發下乘勝追擊，推進廣達成為「A+」公司。

林百里指出，新科技應用獲得成功的關鍵，往往不僅只於技術本身，更有賴於使用者行為的改變，與新商業模式的成形。因此，需時刻洞察創新趨勢，以AI技術深耕「SMART X」，在智慧醫療、智慧製造和智慧移動三大應用領域中提供最適切的運用工具，協助客戶發展優質服務解決方案，精準掌握新科技應用起飛時刻的關鍵商機。

（工商時報 侯冠州、數位編輯）