高鐵端午疏運加開107班列車 10日開放購票

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端午佳節即將到來，台灣高鐵（2633）表示，為服務旅客返鄉及出遊需求，自6／7（五）至6／11（二）規劃端午節假期疏運，期間加開107班次列車（南下49班、北上58班），總計5天提供876班次的旅運服務，各車次列車自10日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵呼籲旅客多加利用「T-EX行動購票」App（含智慧語音訂票服務）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票。

在端午疏運期間，台灣高鐵針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，包括南下的6／7（五）15~20時、及6／8（六）7~9時；與北上的6／10（一）13~20時，上述時段行駛南港至台中間之區間車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）。

同時，台灣高鐵並規劃6班跨日車次，包括6／7（五）南下之1337、1173、1297車次，及6／10（一）北上之1336、1698及1296車次，均配置2節自由座車廂（11-12節）。而各跨日車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間，敬請旅客留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。

台灣高鐵提醒，疏運期間人潮眾多，除可提早購買各加開車次之對號座車票外，各車次亦配置2至8節不等之自由座車廂；如旅客有搭乘自由座需求，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省寶貴時間。

此外，端午疏運期間，台灣高鐵仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。高鐵各車站也將於疏運期間加派人力，協助引導旅客順利乘車，全力疏運旅客順利返鄉、歡度佳節。