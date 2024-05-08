這檔飯店股不靠本業卻大賺 股價漲停創新高

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飯店股國賓（2704）受惠於飯店危老改建加上金融評價利益貢獻，帶動首季獲利年增高達近7倍，首季EPS 4.29元、每股淨值突破百元，均寫下歷史新高紀錄，受此利多激勵，國賓今（8）日股價開盤不到一分鐘即攻上漲停76.6元，創下新高紀錄。

國賓昨（7）日公布第一季財報，首季營收為3.52億元，年減8.65％，營業毛利1.09億元，營業利益2,361萬元，本業獲利表現平平，不過單季稅後純益達15.75億元，年增達693％；另外，首季財報中「歸屬於母公司業主之權益」（淨值）來到372.14億元，以資本額36.69億元換算，每股淨值估達101.67元。

市場推測，國賓因持有近15％的士電（1503），由於士電去年第四季股價不到120元，但今年第一季末股價已突破290元，股價漲幅逾1.4倍，推估以國賓持有的士電概算，一個季度帳面價值增加逾百億元，推升公司淨值。

另外，國賓飯店也積極進行資產活化，其中，台北國賓飯店改建成一棟飯店、兩棟住宅，分別是「台北國賓皇宮酒店」與「國賓皇琚」，據實價登錄資料顯示，「國賓皇琚」每坪最高成交價217.91萬元，目前已揭露44戶，已售超過六成以上，預計2027年完工，且完工後就可以認列，屆時營運有望再衝一波高點。

高雄國賓飯店於去年1月底吹熄燈號，將與厚生、大陸建設合作，進行危老重建。據悉，國賓以總價23億9794萬元，將高雄國賓一半土地產權賣給厚生與大陸建設，三方持有土地比重各為50％、30％與20％。