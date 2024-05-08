對簿公堂 TikTok官宣提告美國政府違憲

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短影音平台TikTok及其母公司字節跳動於8日發布聲明，向美國聯邦法院提起訴訟，以尋求阻止美國總統拜登在上個月簽署的一項法律，該法律將迫使在美國擁有1.7億用戶的社交平台TikTok 被下架或封鎖。

據路透報導，TikTok認為該項法律在許多方面違反了美國憲法，該公司認為封鎖TikTok明顯侵犯了美國憲法第一修正案對言論自由的保護，並宣稱：「這是國會史上首次頒布法律，對某個特定言論平台實施永久性、全國性的禁令。」

TikTok認為，無論在商業上、技術上以及法律上，讓TikTok剝離字節跳動「根本不可能」，該公司在訴訟上還指出：「毫無疑問，該法案將迫使TikTok在2025年1月19日之前關閉，讓1.7億美國人閉嘴」

TikTok還表示，該項禁令的通過不是基於任何令人信服的證據，只是出於對數據安全和內容操控的擔憂，這些擔憂即使存在，也可以透過其他已在實施中的舉措解決。

這場為其四年的TikTok之爭，一直是中美科技戰中的重要戰線。2020年，時任美國總統的川普試圖禁止TikTok和騰訊底下的微信，但遭到美國法院叫停；而今年3月以來，美國國會以「保護國家安全」為由，快速推進對TikTok的封禁法案

白宮表示，出於對國家安全考慮，希望看到中國終止對TikTok的所有權，但不希望禁止TikTok，白宮和美國司法部拒絕對此訴訟發表評論。