注意股、處置股是什麼？一文搞懂台股禁閉室 對誰影響最大？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為警示台股投資人，台股交易設有警示機制，透過注意股、處置股方式，提醒投資人個股出現漲幅異常、交易過熱、或周轉率過高等情況。那麼注意股、處置股是什麼呢？需要注意什麼嗎？如何買賣？

什麼是注意股、處置股？

注意股、處置股都是一種警示機制，證交所為維持證券交易市場公平、公正原則，一旦個股出現異常狀態，就會被列入觀察名單，藉此提醒投資人投資前謹慎評估，針對列入注意股或處置股的個股，買進前可提高警覺，避免被有心人士意圖操控股價，為了降低投資人風險，主管機關也訂定了警示處置的降溫機制。

根據證交所定義，若個股6日漲跌幅累積超過25％，就可能遭列為注意股票，而以交易日計算，當個股連續3日被列為注意股，或在短時間內多次遭列注意股，就會開始進行處置，列入處置股。

列入注意股主要條件：

30個營業日漲幅超過100%。 60個營業日漲幅超過130%。 90個營業日漲幅超過160%。 近6個營業日累積漲跌超過25%。 當日周轉率10%以上。 近6個營業日的累積周轉率超過50%。 最近6日成交量放大倍數異常。 本益比及股價淨值比異常，且當日週轉率及證券商成交買進或賣出該有價證券金額比率過高。

列入注意股主要條件：

連續 3 個營業日達到注意股標準。 連續 5 個營業日達到注意股標準。 最近 10 個營業日內有 6 個營業日達到注意股標準。 最近 30 個營業日內有 12 個營業日達到注意股標準。

持股列為注意股、處置股有什麼要注意的？

證交所指出，程序上是先「注意」才有「處置」，若列入注意股，雖然這個階段暫時不會對個股有任何處置行為，惟一旦連續多日遭列注意股，或滿足其他條件，該檔個股就會從警示股變成處置股，此時，對個股會有實質上的影響，最明顯的就是流動性明顯收斂。

處置股的交易方式

撮合方式：當個股遭列入處置股時，最直接的就是透過改變撮合時間，由原本逐筆撮合改為分盤交易，一開始會是每5分鐘撮合一次，若仍未改善，將調整為20分鐘撮合一次，股票流動性也將因此大幅下滑。

買賣數量與信用交易：若30天內第一次遭到處置，投資人每日買賣單筆達10張或多筆累積達30張以上時就要採行預收款券，須先付全部價金或賣出證券，處置期間為10個交易日。若30天內第二次（含）以上遭列處置股，將全面採行預收款券。

信用交易部分，調降融資比率為零，並提高融券保證金成數至10成，處置期間同樣為其10個交易日。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

處置股對投資人有什麼影響？

當股票遭列為處置股，可能是漲幅異常、周轉率過大，通常可能個股在當下具備題材加持，因為太熱門導致交易異常。周轉率高也意味著當沖客占比較高，就短線而言，當沖客可能首當其衝，而對於長線投資人而言，分盤交易其實影響相對較小，尤其當主管機關要求處置股公司提出最新財報數據時，反而是提早了解公司實際營運情況的良機。