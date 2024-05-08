《美股》焦點股：蘋果出手 輝達臉綠；台積助陣 蘋果M4搶攻AI PC

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●輝達周二下跌1.72%，收在905.54美元。《華爾街日報》引述知情人士報導，蘋果正在自行開發用於數據中心的AI伺服器晶片，這項專案的內部代號為「Project ACDC（Apple Chips in Data Center：蘋果數據中心晶片）」，該項目已經籌備數年，但蘋果是否公開或何時公開該項目，目前尚不得而知。該報導亦指出，蘋果的伺服器晶片可能聚焦於AI模型的運行，也就是支援所謂的AI「推論」（inference）階段，而非支援AI模型訓練。 此外，在設計投產此類晶片方面，蘋果一直都是與台積電（2330）密切合作，但目前尚不確定兩家公司是否已經取得具體成果。

●蘋果小漲0.38%，該公司推出聚焦AI運算的M4晶片，但這款最新晶片最先用於新iPad Pro，而非用於Mac筆電，這罕見的做法顯示蘋果希望在下個月的年度軟體開發者大會之前，讓AI軟體開發者有機會先跑先贏。暌違18個月，蘋果終於推出iPad新品，一如外界先前預期，蘋果這次推出兩款iPad Pro平板，除了比上一代更加輕薄之外，也都搭載最新的M4晶片。M4晶片採用台積電（2330）第2代3奈米製程技術，擁有蘋果歷來最快速的神經網路引擎，可運行最快達每秒38兆次運算，領先現今所有AI PC的神經處理單元。新款13吋iPad Pro厚度僅5.1公厘，是蘋果歷來外型最纖薄的裝置。此外，蘋果也發表11吋和13吋兩款iPad Air，以及具備側旋功能的Apple Pencil Pro和全新設計的妙控鍵盤。

●迪士尼（Walt Disney）爆量重挫9.5%，創下2022年11月以來最大單日跌幅。其串流媒體娛樂事業Disney＋虧損大減，且可望在截至9月底的本財年最後一季實現獲利，但其傳統電視業務下滑且電影票房衰退。

●特斯拉下跌3.8%，中國乘用車協會（CPCA）公布，特斯拉中國製電動車4月份銷量較去年同期大減18%，為62,167輛，這與中國這個全球最大汽車市場電動車銷量估年增33%，形成鮮明對比。中國製Model 3和Model Y銷量較3月暴跌30.2%。特斯拉的中國製電動車除了在中國銷售，也出口到歐洲等市場，但CPCA沒有提供各市場的銷售數據。

●Palantir Technologies全年營收預期意外疲弱，周二股價崩跌15.1%，創下2022年5月以來最大單日跌幅。