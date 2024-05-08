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長榮鳳凰酒店線上旅展5／21開賣 住宿券最低4折起 美食餐券買10送1

  • 工商時報 姚舜
礁溪長榮鳳凰酒店推出桂冠自助餐廳單人平日早午餐券與單人平日晚餐券，還能再享買10送1旅展優惠。圖／長榮鳳凰酒店提供
礁溪長榮鳳凰酒店推出桂冠自助餐廳單人平日早午餐券與單人平日晚餐券，還能再享買10送1旅展優惠。圖／長榮鳳凰酒店提供

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夏日出遊最優惠方案來了！長榮鳳凰酒店（礁溪）5月21日起至6月20日止推出線上旅展，平日住宿券超殺優惠4折起，8,388元即享雙人一泊二食住宿，6月底前憑券訂房入住再享旺假日加價減半，早買早享受。平日單人餐券最低只要768元還能買10送1。粉絲敲碗的「湯加餐」一日遊方案，這次也推出四款組合，SPA戲水和自助餐吃到飽一次包辦，絕對要囤起來。台中鳳凰酒店同步推出平日一泊一食住宿券下殺3.7折，鳳凰食號平日單人早午餐券每張550元，買10再送1。線上旅展自5月21日起至6月20日止。

長榮鳳凰酒店（礁溪）線上旅展的平日雙人一泊二食住宿券直接下殺4折，原價20,856元，旅展優惠價只要8,388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊一食也只要7,388元，票券效期可使用到11月30日，不但買到賺到而且早買早享受，6月底前憑旅展住宿券訂房入住，即可享旺假日加價減半優惠。

長榮鳳凰酒店線上旅展推出雙人一泊二食平日住宿券，8,388元即可入住高級洋式客房；雙人一泊一食7,388元。圖／長榮鳳凰酒店提供
長榮鳳凰酒店線上旅展推出雙人一泊二食平日住宿券，8,388元即可入住高級洋式客房；雙人一泊一食7,388元。圖／長榮鳳凰酒店提供

長榮鳳凰的桂冠自助餐廳，提供星巴克咖啡無限暢飲與晚餐全鴨宴吃到飽，廣受好評，因此特別推出兩款桂冠自助餐廳吃到飽餐券：單人平日早午餐券，原價每張968元，旅展優惠價每張768元；單人平日晚餐券，原價每張1,298元，旅展優惠價每張998元，兩款餐券皆可享買10送1優惠。

為暑假超前部署，「SPA／湯屋平日通用券套票」一套六張，原價6,000元，旅展特惠價3,600元，全家一起戲水享受舒暢水療超划算，持一張可單人使用千坪慢活SPA設施，持三張可雙人使用高級或綠景湯屋90分鐘乙次。酒店鐵粉敲碗最喜愛的「湯加餐」一日遊券，本次推出四種組合，包括「SPA＋桂冠自助餐早午餐」平日單人券，每張1,198元。「SPA＋桂冠自助餐平日晚餐」平日單人券，每張1,398元。「湯屋＋桂冠自助餐平日早午餐」平日雙人券，每張2,998元。「湯屋＋桂冠自助餐平日晚餐」平日雙人券，每張3,398元。

礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展全新推出SPA湯屋平日通用券套票，一套六張3,600元，划算超值，適合全家人暑假出遊使用。圖／長榮鳳凰酒店提供
礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展全新推出SPA湯屋平日通用券套票，一套六張3,600元，划算超值，適合全家人暑假出遊使用。圖／長榮鳳凰酒店提供

台中鳳凰酒店平日一泊一食住宿券下殺3.7折，原價每張7,260元，旅展優惠價只要2,666元即可入住。另外鳳凰食號平日單人早午餐券原價每張759元，旅展優惠價每張550元，買10張再送1張，平均一張只要500元。線上旅展礁溪與台中兩館的各式票券皆可使用到2024年11月30日。

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