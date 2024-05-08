台中人口突破285萬 釋放3張「稀有牌照」！市值曝光

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【中時 王煌忠】台中市從2022年6月以來，人口連續呈現正成長，年增近3萬1,000人，正式突破285萬大關，台中市警局依據結算至去年底人口數284萬5,909，宣布開放3張當鋪牌照，將從5月28日至6月20日開放受理申請，並在7月23日進行公開抽籤，因物以稀為貴，依據目前當鋪牌照市場價格，每張價值350萬元，中籤者堪比中樂透。

台中市警局表示，早期規範每3萬人口設置1家當鋪，隨著時代變遷，提供民眾多元資金需求管道，變更為每2萬人設置1家當鋪，最近1次釋出牌照申請在2018年縣市合併，因應人口增加，開放10張當鋪牌照，吸引399人送件，符合資格380人競逐，目前台中市已有291間當鋪。

根據市府民政局統計，去年底台中市人口數已達284萬5909，將依法釋放3張當舖牌照，並依據《當舖業法》第4條暨「台中市政府警察局辦理當舖業申請籌設核發同意書作業要點」規定辦理。

台中市刑大表示，有意參與申請抽籤的申請人，需設籍台中市滿1年以上，並提供籌設申請書、身分證影本、戶籍謄本、相關切結書、營業場所、庫房所有權狀及經公證之租賃契約影本和所在地安全設備圖說；為確保營業場所公安及促進商業公平發展，也需要向相關主管機關申請營業處所建物登載使用類組、使用區分、商業名稱及營業務登記預查核定書等證明文件。

警方表示，希望透過合法的管道滿足市民在資金周轉上的需求，同時也為市民提供一個良好的創業機會，相關資訊已在本局與刑警大隊網站及布告欄公告，有意願經營當舖業且符合資格市民得以申請，7月23日下午3點在台中市警局A棟大樓8樓簡報室進行公開抽籤。