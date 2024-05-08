《半導體》環球晶法說後 外資重申「買進」目標價為630元

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【時報記者任珮云台北報導】環球晶(6488)法說會後，美系外資最新報告，重申「買進」，目標價為630元。

外資指出，環球晶3月中旬以來的股價下跌14%後，負面因素大部分已經反映在近期的股價調整中。未來將受益於行業的周期性復甦和人工智能以及高性能模組的結構性增長。目前的估值非常有吸引力，在產品組合的改善和人工智能/高性能模組貢獻增長的動能應推動其重新評價。

環球晶季季度EPS達8.1元，優於市場預期，其毛利率為34.3％，與預期相符，並且與上季度持平，而營業利潤率為26.3%則是高出市場預期，這歸因於嚴格的費用控制，此外非營業收益略微增加、稅費降低。

展望第2季度，管理層預期收入將略有季度增長，對於4月3日地震的影響很小。據公司表示，臺灣電費上漲14%，將只會導致每年新增1億台幣的成本，暗示對毛利率的影響有限。2024年的折舊指引為9-10億新台幣。

管理層也認為，到2024年下半年，記憶體和人工智能應該比預期更強，但也有逆風如汽車/工業弱勢和庫存消化減緩等。存貨持續改善是一個積極的信號，有助於2025年的穩健展望，長期供應協議價格仍然堅挺。隨著擴張計劃仍在正軌上，折舊費用可能是一個問題，但管理層表示政府的支持可以減輕負擔，也為環球晶提供一個毛利率上升的機會，該廠是唯一能夠在美國供應先進節點晶圓的廠商。