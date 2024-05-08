《半導體》信驊Q2會更好 3外資齊讚聲

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【時報記者王逸芯台北報導】股王信驊(5274)第一季賺進逾1股本，3家外資也出具最新研究報告，多看好伺服器市場回溫，將有助於信驊第二季營運表現。美系外資將信驊目標價由3150元調升到3800元、評等維持加碼，另一家美系外資則維持信驊買進評等、目標價3880元；還有日系外資將信驊目標價由3250元調升到3550元、評等維持優於大盤。

信驊首季合併營收10.13億元，年增加51.4％、季增加2.94％，稅後純益3.91億元，每股淨利10.36元。單季毛利率63.23％，季減少約1.07個百分點、年減少約0.97個百分點。信驊4月營收強勁，單月營收達4.159億元，季增加16%、年增加82%。

美系外資表示，信驊第一季每股賺10.36元，表現優於預期，主要是受惠BMC(遠端伺服器控制晶片)補貨需求的推動，毛利率下降則是考量到Coupola 360產品的一次性成本。有鑑於美國市場伺服器市場強勁和大陸的人工智慧和非人工智慧伺服器出現了一些復甦復甦，故看好信驊第二季表現將更好，將信驊目標價由3150元調升到3800元、評等維持加碼。

另一家美系外資表示，信驊第一季財報表現符合預期，展望第二季，信驊仍有成長潛力，預期營收落在10.58~11.34億元，季度中位數成長8.1%，毛利率落在64.0~65.5%。信驊有鑑於人工智慧和一般伺服器最近需求增強，且大陸的復工復產也帶動需求，隨著整體伺服器需求的強勁趨勢，第二季營收還有成長空間。儘管信驊近期表現強勁，但展望未來，對信驊對全年BMC出貨量預估維持不變，主要是考量到下半年能見度有限，約落在約1000萬到(包括mini BMC)。然而，可以留意到來自大陸伺服器市場的回溫得潛力。值得注意的是，在covid-19之前，大陸市場曾佔信驊營收25%以上， 但在今年第一季已下降至low-teens(11%~13%)。總體而言，預計信驊2024年營收將年增53.8%，這要歸功於伺服器需求恢復，以及每台AI伺服器的BMC含金量更高。現階段維持信驊買進評等、目標價3880元。

日系外資表示，信驊第一季財報強勁主要是歸功於一般伺服器需求回溫，有急單在農曆年後出現，目前正值AI GPU伺服器產品轉型期，預計信驊第二季營收將季增5~12%，也提高信驊2024年BMC出貨量從860萬套增加到910萬套。將信驊目標價由3250元調升到3550元、評等維持優於大盤。