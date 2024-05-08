聯發科發布最強手機晶片股價大漲 法人看法保守原因在「這裡」

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聯發科（2454）昨（7）日舉行天璣開發者大會2024（MMDC2024），結合資源打造生成式AI生態系統，並發表天璣9300+5G生成式AI行動晶片，今（8）日股價盤中漲幅逾4％；法人認為，TV、網通晶片成長帶動聯發科Smart Edge營收持續成長，但因中國手機客戶庫存回補告一段落，且已出現調節庫存狀況，預期今年第一季將為全年獲利高點，因此給予「中立」的投資建議。

聯發科在中國深圳舉行天璣開發者大會，本次大會的主題集中於AI應用，結合終端系統廠、雲端平台、應用程式廠商打造天璣晶片平台的生成式AI生態系統，開發者提供開發資源、技術支援和商業機會，助力開發者在搭載天璣晶片的終端設備上打造創新的生成式AI體驗，會中並預測具備生成式AI能力的手機在2027年累計出貨量可望突破10億支。

另外，聯發科發佈最新5G旗艦手機晶片「天璣9300+」，採用全大核CPU架構，包含4個Cortex-X4超大核心，最高頻率可達3.4GHz，以及4個2.0GHz Cortex-A720大核心，擁有強大的生成式AI算力，在終端支援AI加速推理。

群益投顧表示，TV、網通晶片成長帶動聯發科Smart Edge營收持續成長，但因華為開賣Pura70系列機種，搭載自製的麒麟系列手機晶片，排擠其他Android手機晶片市占率，手機客戶暫停回補庫存，並已出現庫存調節的狀況，預估手機業務營收將呈現季減，預期今年第一季將為聯發科全年獲利高點。