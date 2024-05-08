BDI暴漲11％ 散裝大震盪！新興、裕民漲停後爆賣壓

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中國、印度對鐵礦砂、煤炭需求增溫，全球散裝航運缺船狀況加劇，波羅的海乾散貨運價指數（BDI）7日報價飆漲11%，衝破2000點大關，創下今年以來最大單日漲幅，近5日累計大漲超過23%，散裝航運族群今日（8）連袂揚帆，新興、中航、裕民、台航早盤齊飆漲停，但見高後賣壓湧現，漲幅回落至2%以下。

BDI指數7日大漲207點，漲幅超過11%，來到2083點，主要受到海岬型指數（BCI）高漲推動，7日大漲21%，來到566點，近5日累計狂飆54%，目前海岬型船舶現貨日租金來到26864美元，高於航商成本的15000~16000美元，巴拿馬型船日租金也上漲593美元至17545美元。

航商指出，由印度基礎建設投資強勁成長，加上中國電動車、AI發展刺激電力需求，帶動鐵礦砂、煤炭需求，而巴西首季鐵礦砂出口年增12%、大西洋船舶吃緊，都刺激本波運價飆漲，而2023年上路兩大環保法規，碳排放強度指標第一年評等即將出爐，恐導致部分船舶須降速或進廠改裝，市場供給將更吃緊。

航商預期，第2季進入南美穀物運輸旺季，大船艙位不足，預期需求將外溢到中小型船隻，運價可望大小齊漲，市場看好擁有海岬型船舶的裕民、新興、中航可望受惠較多。新興今日早盤出量飆漲停，衝上5個月新高28.75元，裕民也一度飆上2年新高，可惜漲停守不住，漲幅迅速收斂、一度翻黑。