影星席維斯史特龍11枚腕錶6月上拍，珍稀的百達翡麗6300G拍賣價格上看500萬美金！

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席維斯史特龍（Sylvester Stallone）不只是世界知名的好萊塢動作演員，更是一名知名的腕錶收藏家。而他宣布將在2024年6月委託蘇富比拍賣行將手中的11件珍貴收藏拍賣！

好萊塢動作品巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）宣布，在2024年6月將委託蘇富比拍賣行將自己手中擁有的11枚手錶珍藏進行拍賣，把這些他收藏許久的珍稀腕錶作品轉手給其他的買家。

在2020年，席維斯史特龍也曾把自己手中的五件腕錶作品，包含一枚沛納海、四枚Richard Mille拿出來拍賣，總共賣出了310萬美金！這回在2024年的拍賣宣傳影片當中，席維斯史特龍表示：「我像這個充滿熱情的圈子中許多人一樣，享受著收集的過程。對於這些人來說，手錶不僅僅是一種配飾，更是因為它們的歷史、工藝、藝術性——但最重要的是——它們給人的感覺。看著這些手錶，我感到非常幸運能夠擁有它們；它們提醒著我辛勤工作的成果。雖然與這個收藏說再見有些不捨，但我珍惜擁有過它們的時光，並且以此感到自豪，希望它們在新的家中也能夠得到重視和欣賞。」

而在這11枚手錶裡，除了最受注目的一款作品，就是由百達翡麗所創作的Ref. 6300G-010 Grandmaster Chime白金超複雜腕錶，據蘇富比公開的拍賣估價，這款錶的價格應該可以達到250~500萬美金，突破1億新台幣以上！

傳奇6300G-010珍貴在哪？

這款百達翡麗6300G-010 Grandmaster Chime白金超複雜腕錶是品牌在2016年間所創作的作品，具備雙面錶盤，並且擁有三問、大自鳴、小自鳴、鬧鈴、萬年曆等20項複雜功能，堪稱百達翡麗目前為止推出過最為複雜的一件腕錶作品。由於百達翡麗的超複雜腕錶僅出售給非常少量的顧客，所以這枚腕錶的數量在市面上非常的珍稀，也相當難取得！

百達翡麗曾經在2019年時，特別為Only Watch慈善拍賣會創作一枚6300A，是6300G的不鏽鋼版本，僅此一枚。而6300A最後以新台幣9.3億的超高天價成交，打破了先前勞力士Daytona Ref. 6239在拍賣會創下的5.4億價格紀錄，一舉成為全世界最貴的一只腕錶。

這次席維斯史特龍將他私人收藏的6300G放在拍品的清單當中，一方面除了讓人驚訝他擁有這麼珍貴的收藏外，一方面也是6300G第一次在拍賣會場上面現身。席維斯史特龍本人並未曾佩戴過這枚腕錶，收藏狀況完好如初，且同步提供一整套配件，包含專屬錶盒、旅行用的隨行錶盒、一對袖扣、別針、珍藏書、帶有百達翡麗皮套的iPad一台⋯⋯等，錶盒上甚至還刻有收藏者席維斯史特龍的名字，十分的完整。

蘇富比方面預估這枚腕錶有可能會以美金250萬到500萬之間的價格成交！

拍品資訊

錶盤：藍色、雙面錶盤

機芯：cal. GS AL 36-750 QIS FUS IRM機械機芯，鑲有108顆寶石軸承

機芯編號：5'255'541

錶殼材質：18K白金

錶扣：18K白金百達翡麗摺疊扣

錶徑：47.7mm

盒裝：有

保證書：有

其他精彩拍品

席維斯史特龍收藏的Panerai Luminor Submersible 1950 PAM00382也在拍品行列中。圖／Sotheby's

不只百達翡麗6300G值得關注，其他的拍品也相當的精彩！

席維斯史特龍作為一名腕錶收藏家，他最知名的事蹟是他曾經多次在電影當中佩戴他所收藏的沛納海腕錶出現在電影場景當中。在他的推廣下，沛納海在眾多的觀眾心中留下深刻的印象，而至今沛納海能夠成為一線熱門鐘錶品牌，席維斯史特龍可說是眾多重要的推手之一。

這次11枚腕錶裡當然也不會少了沛納海的作品，其中一枚Luminor Submersible 1950 PAM00382也在拍品的行列當中，以青銅材質製作，被品牌暱稱為「Bronzo」，限量1000枚，擁有47mm直徑錶殼和獨特的綠色錶盤，頗受專業收藏家們所青睞。這枚史特龍所收藏的Bronzo上面的編號是N0000/1000，可推測是這系列限量作品的第一枚腕錶，而席維斯史特龍曾在《浴血任務2》當中佩戴這只腕錶登場。而蘇富比拍賣預估這枚作品可以拍到3~6萬美金。

拍品資訊

錶盤：綠色錶盤

機芯：P.9000自動上鍊機芯，28顆寶石軸承

錶殼編號：OP6808, BB 14340044 and N0000/1000

錶殼材質：青銅

錶徑：47mm

席維斯史特龍Ref. 228235 Day-Date ，特殊的綠面，背面還有刻有他名字的縮寫。圖／Sotheby's

另外，席維斯史特龍當然也喜歡最熱門的勞力士！

這次拍品裡有一枚勞力士Ref. 228235 Day-Date玫瑰金腕錶，是Day-Date誕生60週年紀念作品，具備本系列標誌性的設計，包含羅馬數字、凹槽錶圈和總統錶鏈，以及非常特別的深綠色錶盤。手錶的背面刻有SLY字樣，是席維斯史特龍的名字縮寫，證明這枚腕錶曾被這位好萊塢巨星所擁有過，預估拍價在2.5~5萬美金之間。

拍品資訊錶盤：綠色錶盤

機芯：3255自動上鍊機芯，31顆寶石軸承

錶殼編號：V2'549'073

錶殼材質：玫瑰金

錶徑：40mm

作者／Edgar Chang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。