展現高級製錶的野心！Gucci首次推出驚撼業界的三問報時腕錶

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2024 年，Gucci 高級製錶寫下歷史性的新里程碑：帶有 Gucci 標誌的獨特三問報時腕錶，製錶複雜功能的極致之作。全新腕錶透過製錶界首次使用的聲動學（cymatics）將聲音形象化，歌詠自然幾何之美與人類工藝的和諧共生。

連續三年，在日內瓦「鐘錶與奇蹟」展會期間，Gucci 都在日內瓦的一座可以俯瞰日內瓦湖的豪宅裡，展出最新推出的時計系列。這也意味着 Gucci 高級製錶為世界呈現了全新設計的理念——將無與倫比的瑞士專業製錶技藝與義大利頂尖設計度理念相互結合，迸發出更加複雜且極具顛覆性的作品。

當 50 年前 Gucci 醒目的雙 G 標誌第一次出現在瑞士腕錶的錶盤上時，這個義大利奢侈品牌生產的腕錶總被視為「時尚 」的代名詞，他們往往只被當做配飾，從未受到高級鐘錶鑑賞家的重視。

不過，當 Maurizio Pisanu 在 2021 年被任命為開雲集團（Kering）Gucci 珠寶和腕錶部門的負責人時，情況開始徹底轉變。集團全權委託 Maurizio Pisanu 重建品牌榮光，並且力圖使 Gucci 製錶進入高級珠寶和高級鐘錶圈的第一梯隊。2021 年，Gucci 發布了全新的 Gucci 25H 系列。該系列配備了自主設計的 GG727.25 機芯，其中的一些腕錶甚至在 6 點鐘位置配備納沙泰爾的鐘錶設計師所創作的陀飛輪，這可是品牌前所未有的創舉。

Gucci 日內瓦高級鐘錶展位於一座可以俯瞰日內瓦湖面的優雅豪宅之中。圖／Gucci

隔年，2022 年 3 月 30 日至 4 月 5 日在日內瓦舉行的「鐘錶與奇蹟」展期間，Gucci 更投資了一座可以俯瞰湖面的超級豪宅，在這個現實中的人間仙境之中發表了最新的腕錶系列，包括極具現代感的 Gucci 25H Skeleton Tourbillon，以及 G-Timeless Planetarium。後者甚至沒有設置時標，反而以12顆珍貴寶石取而代之，這些寶石環繞著中心的巨大陀飛輪，華美璀璨地大膽歡慶 Gucci 製錶 50 周年。而在 2023 年，Gucci 更以首款萬年曆將系列陣容進一步擴大。

三問報時 製錶極致

經歷三年勵精圖治，Gucci 高級製錶終在 2024 年寫下歷史性的新里程碑：那就是帶有 Gucci 標誌的獨特三問報時腕錶。這枚製錶複雜功能的極致之作，透過製錶界首次使用的聲動學（cymatics）將聲音形象化，並歡欣歌詠自然幾何之美與人類工藝的和諧共生。

Gucci 25H 三問報時陀飛輪。圖／Gucci

這款出自於 Gucci 25H 系列的三問報時腕錶，可說是將 Gucci 的高級製錶之路達到另一個新的頂點，將全世界視為複雜功能之最的三問報時納入旗下。這款鐘樂三問報時腕錶外型出眾，並充滿建築美學。最大的特色之一便是機芯的特殊形狀及飾紋的橋板。此外，更採用三枚小巧音鎚敲擊不同的和諧音符來報時、報刻及報分。每個手工製作的三問報時都有著微妙且獨特的報時聲和音調，發出如樂器般豐富複雜的聲音，使每一枚腕錶獨一無二。

根據需要而打簧的三問報時不是由傳統的按鈕啟動，而是透過創新的旋轉錶圈──為這款精密工程傑作注入意想不到的風格與迷人魅力。儘管搭載了 340 個零件並以手工組裝而成的複雜機芯，這款腕錶依然保留 Gucci 25H 系列標誌性的流線型輪廓，並採用 9.9 毫米超薄三層錶殼，以及隱藏於 3 點鐘位置的八角形錶冠，都展現俐落時髦的城市美學風尚。

Gucci 25H 三問報時陀飛輪情境圖。圖／Gucci

利用聲波產生物質和形式的聲動學藝術創造出錯綜複雜的圖案，形成鏤空錶面。從三問報時敲擊聲汲取靈感的聲音被轉化為波浪，最終變成圖案，呈現聲音煉金術與華麗視覺效果的精彩融合。同時，錶面上與眾不同的羅馬數字時標代表了一種獨特的全新字體風格。以 Interlocking G 標誌的圓形為靈感，12 點鐘、3 點鐘及 9 點鐘位置的數字與 6 點鐘位置的陀飛輪框架相互輝映。

鏤空晶瑩 尖端材質

2024 年，Gucci 25H 鏤空陀飛輪系列也迎來三款採用透明藍寶石水晶鏡面的尖端材質新作。錶面配以黑色、藍色或粉紅色鱷魚皮錶帶，並在 12 點鐘位置的Interlocking G 標誌、指針及飛行陀飛輪上則飾以相稱的彩色細節。Gucci 以高超技巧加工切割厚度僅 8.2 毫米的超薄透明藍寶石水晶錶殼，讓藏家可全方位無死角地欣賞鏤空機芯。

Gucci 日內瓦高級鐘錶展。圖／Gucci

兩大功能 合而為一

而在 Gucci Interlocking 全新系列上，品牌更擴展產品陣容，結合兩種代表性複雜功能──飛行陀飛輪及跳時機制，在引人注目的全新枕形錶殼上舞動。大師級的全新 Gucci Interlocking 系列在細節與多層錶面顯示上，都充滿了動感與深度。

腕錶的跳時顯示採用手工漆面羅馬數字小時盤製成，靈感來自 Interlocking G 圖案的形狀。當時間跳轉到正確的小時，羅馬數字則會在黑色或藍色半透明煙燻藍寶石水晶窗口中出現，同時將小時盤的其他數字巧妙地隱藏起來。一層微光閃爍的虹彩砂金石玻璃包裹著分針盤，並與背後的自動盤同步移動，加上中央的飛行陀飛輪，使整個設計更令人著迷。

枕形錶殼及雙層錶圈展現對細節的關注，兩者均採用磨砂及拋光表面修飾，營造出令人驚嘆的光影效果。

兩款最新 Gucci Interlocking 跳時陀飛輪腕錶。圖／Gucci

旋轉寶石 魅力無限

最後，三大系列中的 G-Timeless Planetarium，則以獨特且無可比擬的 12 顆旋轉寶石成為眾所矚目的焦點。圍繞著中置陀飛輪的寶石散發絢爛多彩的色彩與光芒。特殊的啟閉功能可啟動寶石在 9 秒內自轉一圈，並以順時針方向繞著錶面在 90 秒內轉完一整圈。

G-Timeless Planetarium 腕錶，白 K 金錶殼，直徑 40 毫米，搭載 12 顆旋轉寶石，搭配鱷魚皮錶帶。圖／Gucci

2024 年，該系列又加入一款繽紛多彩的耀眼新作：從火焰般的蛋白石及石榴石與陽光般的黃色綠柱石，到青翠的橄欖石和電氣石，接著是寧靜色調的拓帕石和坦桑石，最後以閃耀光澤的紫水晶及奢華的粉紅碧璽畫下完美句點。機刻雕花飾紋底盤襯托寶石的美麗與光芒，進一步突顯這些寶石的生動魅力。中置陀飛輪採鑲鑽花卉圖案設計，與錶背設計相互呼應！更顯迷人！

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。