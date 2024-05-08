蔡正華｜行情高檔震盪 等待多方表態 財報績優股成短線焦點

隨著市場對於美Fed今年降息的期待再度升溫，投資人情緒轉趨樂觀。台股也在前一周出現周日出後，持續震盪走高。目前由於均線翻揚向上，同時日級別日出也成型，本周大盤若能守穩20,222點，延續周K線的多方攻勢，5月上半月行情就有機會挑戰前高20,883點，多方必須把握時機。由於5月也是報稅季節，越接近月底，台股上市櫃大股東賣壓越容易增加，上檔將有潛在賣壓，若多方無法把握時機一舉攻高，則上檔的壓力就會隨之加重，時間越拖，對於多方越是不利，故多空對決應在上半月出現。

近日4月營收及Q1財報成為盤面焦點，一路看好的鴻海，股價盤中來到171元，再創波段新高！隨著鴻海大漲，同屬AI伺服器代工的廣達、技嘉等股價也展開比價。至於先前輝達黃仁勳看好的人形機器人題材，隨著黃仁勳預計在6月台北國際電腦展前訪台，分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展，市場認為可望再掀話題，包括所羅門、廣明、佳能、和椿、華晶科等，股價再度轉強，後續可持續留意。至於部分漲幅較大的政策股，特別是營建股及資產股，隨著520新總統就職將至，部分獲利了結的賣壓湧現，短線暫時進入整理。可觀察何時止穩，止穩訊號是三日不破低。

Q1財報績優股持續強勢。軸承的信錦，Q1 EPS達1.73元，而車用安全件的劍麟，Q1 EPS達3.49元，營運雙雙優於預期，股價連續上漲！這顯示了市場對於先前看法保守的企業，一旦其營運能優於預期時，籌碼的回補也是相當積極。目前Q1營運優於預期的包括了安全監控的勝品，布局歐洲市場成效漸現，Q1 EPS達 3.01元。記憶體模組的十銓，受惠於零售市場市占率成長顯著，加上記憶體報價上漲，Q1 EPS達 4.1元，Q2營運可望再成長。遊戲的傳奇，受惠於製作《星界神話》端遊全球版上線後玩家反應熱烈，營運隨之提升，Q1 EPS達2.05元。電線電纜的大山，受惠台電強化電網韌性建設計畫，營運持續向上，Q1 EPS達0.99元。化工的東鹼，受惠硫酸鉀買氣升溫，Q1 EPS達0.81元，這些皆是營運優於預期的個股，股價在數字公布後，相繼有一波漲勢出現。整體來看，財報效應仍是近日的盤面焦點。

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