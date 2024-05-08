《電週邊》外資喊買看3字頭 緯穎強彈半根停板

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)公布首季財報後，外資出具最新報告，重申「買進」外，並將目標價由2800元，上修到3100元，並預期股價將對強勁業績作出積極反應。今早盤緯穎股價也漲逾半根停板。

緯穎對雲端和人工智慧型伺服器的長期需求增長持樂觀態度。這與全球雲端服務提供商在2024-25年的強勁資本支出增長相呼應。外資也將全球主要雲端服務提供商的總資本支出預期調高，2024/25年分別增長37％/10％。緯穎在首季已投資於領先的冷卻公司ZutaCore，以開發多種技術並進一步探索潛在市場。

此外，緯穎於馬來西亞的第二工廠和台灣臺南的第二廠的建設均按計劃進行中。墨西哥的第三工廠已進入大規模生產階段。外資認為，持續的產能擴張表明緯穎對於在人工智慧型、ASIC和新的最終客戶（例如亞馬遜）中贏得更多項目的信心。

外資將緯穎2024-26E的EPS預期上調3-14%，原因是1Q24超預期表現和更高的毛利率，以及更多的ASIC/AI項目，以及頂級雲端服務提供商的更高資本支出。據此，緯穎目標價也因此上調至新臺幣3100元，並重申買入評級，原因是人工智慧型混合比例上升，更多的ASIC項目推出，以及亞馬遜的持續交付。