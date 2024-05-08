運價喊漲水手可買票了嗎？蔡明彰押寶這2檔還有補漲行情

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中東戰火不斷，以色列與哈瑪斯的停火協議卡關，也讓全球運價漲聲再起，全球貨櫃海運巨頭馬士基（Maersk）日前出具最新報告，指出第二季的運力可能因為中東地區風險影響而再度減少，預估第二季遠東-歐洲之間運力將減少15％～20％，而貨代業者表示，有多家航商計畫於５月中再度漲價；對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，近期選股除關注第一季財報亮眼的公司外，還要注意第二季營運可能持續成長的個股，例如航運股就最具代表性。

蔡明彰表示，看航運股可以先看兩個先行指標，第一個是上海集運指數期貨，今年來已經暴漲87%，飆上3,000點，創下歷史新高，這是長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄的大利多，蔡明彰預估，如果以哈戰爭持續下去，第二季運價還要再漲。

第二個指標，則是看以色列最大的航商以星航運（ZIM），昨天又漲8.60%。4月19日以色列報復伊朗，那一天台股盤中爆跌1,200點，ZIM卻大漲，到5月7日，ZIM已經強漲了37%。蔡明彰表示，現在以色列可能要攻擊哈瑪斯最大的根據地拉華市，但還沒有正式進攻，所以石油和黃金漲勢有限，一旦開始攻擊，貨櫃輪、甚至包括散裝輪的運價，都會漲起來。

蔡明彰進一步分析航運股的走勢，指出貨櫃三雄長榮（2603）跌、陽明（2609）、萬海（2615）卻漲，可能有2個原因，第一，就第一季財報而言，長榮財報不錯，但只是符合預期，陽明則有可能轉虧為盈、萬海則是虧損收斂、優於預期，第二，自今年以來，長榮股票已經漲了26%，陽明只有漲3%、萬海還跌逾7%，陽明跟萬海基期低，還有落後補漲行情。至於散裝貨櫃，蔡明彰則點名裕民（2606）、慧洋-KY（2637），尤其是慧洋-KY創波段新高點，後續可多加關注。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧