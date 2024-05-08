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《美股》分析：5月賣股走人？今年不同；不甩Fed說什麼 市場更看重它

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●Natixis Investment Manager Solutions投資組合策略師Garrett Melson表示，在下周重要數據出爐前，市場會一直處於這種有點觀望的氣氛。他指的是5月14日公布的生產者價格指數（PPI）和5月15日公布的消費者物價指數（CPI）。市場對明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）最新發表的談話反應冷淡，Melson表示，現在市場對數據比對聯準會（Fed）說什麼更敏感。此外，他認為聯準會放棄其寬鬆立場的門檻極高。卡什卡里周二釋出偏向鷹派的訊息，他表示，由於通膨僵固及房市穩健，到今年結束前，聯準會可能需要維持利率不變，亦即他認為聯準會今年不應該降息。

●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，市場已經消化了聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周會後發表的談話，我期待能看到市場量增價揚，這可能是投資人在近期股市下跌後信心回籠的跡象。上周三聯準會宣布連續第6度維持其基金目標利率不變，仍介於5.25%～5.50%，其會議聲明雖表明通膨進展仍是未定數，但也強調下一步行動仍可能是降息。鮑爾在會後表示，聯準會「下一步行動不太可能是升息」。

●儘管有「5月賣股走人」（Sell in May And Go Away）這句股市名言，但Strategas技術面分析師Chris Verrone周二在給客戶的報告中指出，如果標普500指數在5月開局走高，就像今天一樣，從歷史上看，股市一直到7月會有高於平均的績效表現。隨著美股持續從4月底的超賣中反彈，並收復了一些重要技術關卡，如標普500指數站回50日移動均線，我們將正面看待這個進入夏季前的盤勢。其他的利多因素還包括信貸利差收窄、VIX波動率指數回到股市修正前的水準、銀行股指數站上3月底以來新高，以及非必需消費品類股表現優於必需消費品類股。

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