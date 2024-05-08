台師大國小教育學程啟動申請 7／8公告正備取名單

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經教育部核定，台灣師範大學將於113學年開設國民小學教育學程，預計以小型專班形式開設，每年將招收45人。師資培育學院已於2日舉辦甄選宣傳說明會，並於6日到10日展開申請階段，口試名單及試場位置預計於5月28日公布，7月8日公告正備取名單。

台師大設有幼兒、特教、中等師資類科，此次增設小教教程，能讓學生有機會理解不同的教育階段，更能讓學校整合K-12的師資培育。

台師大表示，師資培育學院於2日舉辦國小教程甄選宣傳說明會，分享國小教程甄選重要日程、甄選作業流程、書面資料格式，並將甄選簡章公告於師培學院網頁。

台師大提到，國小教程申請時間為6日到10日，提醒同學將書面資料繳交至行政大樓三樓師資培育課程組，並在申請時間內完成繳費，20日於師培學院官網公告符合資格的名單，另以電子郵件提醒同學完成線上師資生潛能測驗，完成測驗者得以參加第二階段6月1日的口試，口試不會發放准考證，請同學考試當日攜帶學生證或其它身分證件報到應試。口試名單及試場位置預計於5月28日公布，7月8日公告正備取名單。

台師大指出，師培課程組提醒同學，報考特殊組別閩南語文組或偏遠地區學生時要符合條件，若資格不符將移至一般組別應試，因此放棄報考者，無法辦理退費。錄取的同學必須113學年度第1學期第2階段網路選課截止日前，選有至少一門小教專班開設的課程，否則視同放棄錄取資格。

台師大說明，本次甄選成績計算口試占40％，書面審查資料占20％，基本學業表現書面審查占40％，若兩人以上總成績相同，依「口試」成績、「基本學業表現」成績、「個人自傳與讀書計畫」成績順序比較高低，成績較高者優先錄取，若成績仍相同時，則以抽籤決定。