遠傳電信5G AI基台佈建每年減少5萬噸碳排

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能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric自2022年首度舉辦全球「永續發展影響力獎」，2023年獎項規模更勝以往，期望藉由獎項表彰客戶、合作夥伴以及供應商，領先運用創新解決方案，幫助企業自身或其客戶能夠快速邁向去碳、推動產業永續發展。而遠傳電信在營運中降低能耗的成果顯著，透過能源管理系統，每年節省門市總用電量10％；並透過遠傳首創5G「AI基地台選址」、減少不必要的重複投資，加上智能混頻和休眠技術，最高可節省46%基地台耗能，等同於年減約5萬噸碳排放量，成為本屆唯一榮獲2023年「永續性對企業自身的影響（Sustainability Impact to my Enterprise）」獎項的台灣企業。

施耐德電機從20年前，就開始以永續發展的相關指標來衡量營運表現，並成為全球第一批SBTi（科學基礎減量目標）認證的企業。2023年，施耐德電機入選《時代雜誌》2023百大影響力企業，肯定施耐德電機在全球幫助40%《財富》世界500強的公司進行能源管理、減少碳排的努力。此外，自2018年以來，施耐德電機的解決方案和服務幫助客戶節省了5.53億噸的二氧化碳排放，其中在2023年就減少了超過1.1億噸，且協助超過1千家供應商減少碳排量，彰顯施耐德電機在促進產業永續發展的卓越成就。

施耐德電機東亞區總裁龐邢健表示：「面對國際永續浪潮，台灣企業早已意識到減碳的重要性，然而如何從承諾減碳進入到實質行動卻是一大挑戰，建議可以尋求專業人才與合作夥伴的幫助。施耐德電機提供完整的策略框架、顧問諮詢與解決方案，希望成為企業實現永續發展及提高營運效率的數位合作夥伴。施耐德電機也很榮幸成為遠傳電信的策略合作夥伴，攜手落實數位化、智慧化及低碳營運，期望未來也能持續協助不同產業實踐永續轉型。」

遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政表示：「遠傳電信在2023年加入全球再生能源倡議RE100，並發布新版永續策略藍圖，預計2048年達成100%淨零排放。為落實此目標，遠傳中長期減碳策略以節能優先、加速綠能、儲能跟進為三大核心，並善用遠傳『大人物（大數據、人工智慧、物聯網）』核心技術，透過由內而外的數位淨零雙轉型，發展綠色資通訊解決方案；遠傳也透過與施耐德電機的合作，打造新一代的綠色智慧機房，更提供企業客戶資料中心基礎設施管理（DCIM）的加值服務，加速邁向智慧與永續轉型，致力於達成對經濟、環境及社會的最大貢獻。」

為了加速淨零步伐，遠傳電信在新一代TPKC遠傳雲端運算中心導入施耐德電機EcoStruxure IT Advisor解決方案，透過業界首款雲端式的資料中心基礎設施管理（DCIM）解決方案，打造客製化的智慧監控平台，清楚掌控資料中心內各項基礎設備的運行狀態。藉此，遠傳電信協助國內外金融、證券、電子商務、OTT服務等業者迅速拓展業務，帶來嶄新價值，並實現綠色智慧機房的轉型願景。此外，遠傳電信也積極在企業營運的各個面向提升效率、落實永續、並擴大影響力，成果包括：

一、導入施耐德電機Data Center Expert的即時監控與示警功能，取代傳統機房的人力巡檢，有效優化IDC機房值班人員10%的工作量。

二、透過自行開發的能源管理系統（EMS），搭配電表、環境感測器以及AI分析，獲取最佳契約容量及智慧調控建議，每年節省門市總用電量約10％，並協助全台9個縣市、超過1300間學校、4萬5000間教室導入「班班有冷氣」，年減碳2,342噸。

三、5G「AI基地台選址」、減少不必要的重複投資，加上智能混頻和休眠技術，最高可節省46%基地台耗能，等同於年減約5萬噸碳排放量。