依歷史經驗顯示 法人：美總統大選年宜緊抱美股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「5月賣股，然後走人」（Sell in May and go away）是華爾街流傳已久的一句諺語，過往每年的5月至10月常會被認為是股市表現最差的六個月，不過，今年因逢美國總統大選年，依過去歷史經驗，美總統大選年宜緊抱美股。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，《霸榮周刊》曾統計過去30年標普500指數平均單月報酬率顯示，5~10月份上漲機率確實較其他月份低，可見「5月賣股」的說法並非空穴來風，但值得留意的是，若將時間區間拉近至近10年，觀察每年5月進場投資美股至10月份的報酬表現，除了2022股債齊跌年之外，其餘年份皆為正報酬，最高漲幅甚至達12％，可見近年5月賣股魔咒已明顯淡化，甚至是逢震盪進場的良機。

蘇皓毅認為，今年適逢美國總統選舉年，根據Schaeffer’s Research統計1948年至今，總統大選年度5~10月期間的美股績效表現，平均報酬率為4.67％，正報酬機率高達89％，明顯優於期中選舉年及非選舉年的63％，在降息預期與總統選舉端牛肉等利多加持下，美股中長線看俏。

尤其近日美國勞工部公布4月非農就業人數，新增17萬5千人，遠低於分析師預期，失業率則略升至3.9％，勞動市場雖有所放緩，卻仍具韌性，市場也因此提高對7月份降息的預期，蘇皓毅指出，除了美國總統大選因素之外，有近八成企業獲利超出預期，為美股帶來一定的激勵。