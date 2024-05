依歷史經驗顯示 法人：美總統大選年宜緊抱美股

「5月賣股,然後走人」(Sell in May and go away)是華爾街流傳已久的一句諺語,過往每年的5月至10月常會被認為是股市表現最差的六個月,不過,今年因逢美國總統大選年,依過去歷史經驗,美總統大選年宜緊抱美股。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示,《霸榮周刊》曾統計過去30年標普500指數平均單月報酬率顯示,5~10月份上漲機率確實較其他月份低,可見「5月賣股」的說法並非空穴來風,但值得留意的是,若將時間區間拉近至近10年,觀察每年5月進場投資美股至10月份的報酬表現,除了2022股債齊跌年之外,其餘年份皆為正報酬,最高漲幅甚至達12%,可見近年5月賣股魔咒已明顯淡化,甚至是逢震盪進場的良機。

蘇皓毅認為,今年適逢美國總統選舉年,根據Schaeffer’s Research統計1948年至今,總統大選年度5~10月期間的美股績效表現,平均報酬率為4.67%,正報酬機率高達89%,明顯優於期中選舉年及非選舉年的63%,在降息預期與總統選舉端牛肉等利多加持下,美股中長線看俏。

尤其近日美國勞工部公布4月非農就業人數,新增17萬5千人,遠低於分析師預期,失業率則略升至3.9%,勞動市場雖有所放緩,卻仍具韌性,市場也因此提高對7月份降息的預期,蘇皓毅指出,除了美國總統大選因素之外,有近八成企業獲利超出預期,為美股帶來一定的激勵。