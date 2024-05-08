陸使館遭北約轟炸25周年 美學者疑習訪塞爾維亞是否尋求分化歐盟

就在歐盟主要成員國試圖施壓中國，要求其停止支持俄羅斯的同時，中國國家主席習近平在5月7日抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德。在抵達之前，習近平在當地報紙發表文章嚴詞批評北約25年前誤炸中國使館的錯誤，美國媒體引述學者分析，認為習近平此舉為中國是否在俄烏戰爭議題上回應歐盟需求帶來問號。

習近平離結束在法國的國事訪問後，7日晚間抵達歐洲之行的第二站—-塞爾維亞。5月7日當天正是北約在科索沃戰爭期間轟炸中國使館的25週年紀念日。而習近平也在當日塞爾維亞的《政治日報》刊登社論表示，不能忘記「北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館，邵雲環、許杏虎、朱穎三名中國記者不幸遇難」。

報導引述美國前駐華公使、華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲計畫資深研究員王曉岷觀察，習近平之所以會在這個時機點訪問歐洲，是因為擔憂歐洲和北約越來越在中國議題上與美國站在一起，而法國、匈牙利和塞爾維亞目前看來是比較願意與中國合作的歐洲國家：「北京更擔心的是歐洲的立場將如何影響中國自身的利益，而非把歐洲此行看作是在聲援俄羅斯。與此同時，北京也確實把與俄羅斯的關係視為對抗歐洲的有效籌碼。」

路透引述觀察人士認為，考量到匈牙利和塞爾維亞同樣親俄，並且擁有大量中國投資，習近平想要拉近中國與他們的距離，將他們作為中國通往歐盟門戶的樞紐。而習近平訪問歐洲此舉也正值法國總統馬克宏尋求歐洲戰略自主，不當美國附庸之際，對中國不失為一個離間的機會。

習近平在發表的文章中強調，訪問塞爾維亞此行是要為鐵桿般的友誼注入新活力，塞爾維亞智庫「貝爾格萊德政治卓越基金會」（BFPE）的中國問題專家弗拉迪薩夫列夫（Stefan Vladisavljev）表示，從此也能看出習近平訪塞有三個主要目標。一是深化與塞爾維亞的夥伴關係，以全球南方國家自居發展基建；二是在多邊問題上與塞爾維亞進行協調，以形塑一個「公平正義」的世界。而在北約問題上，「塞爾維亞或中國都不認為北約擴張會危及他們的生存」，但問題在於北約被視為由西方國家主導全球的治理體系。

報導稱，1999年美國中央情報局（CIA）從舊地圖選定南斯拉夫軍需供應局採購總部為轟炸目標，未料該大樓實為中國大使館，轟炸導致3名中國記者死亡，並引發了中國人在美國駐華大使館周圍舉行憤怒的抗議活動，白宮為那次錯誤打擊數次道歉；根據《Superpower Showdown》一書記載，中共政治局經過數天的緊急會議後，中共領導人認為中美關係的重要性高於意外本身，時任領導人江澤民在要求柯林頓總統針對此事進行調查後，繼續推進中美關係發展。

隨著歐盟對中國產能過剩導致傾銷、扭曲市場提出質疑，據日本共同通訊社取得的消息，美日韓三國將在七月北約華盛頓峰會期間舉辦第二次元首峰會，討論如何應對中國和北韓的安全威脅。北約祕書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）曾在4月25日表示，「中國說想與西方建立良好關係。與此同時，北京又繼續助長第二次世界大戰以來歐洲最大規模的武裝衝突。他們不能兩全其美。」