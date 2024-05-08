陸方質疑台有善待陸生嗎？我教育部：歡迎陸生來台就學

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立委翁曉玲7日表示，日前與國民黨總召傅崑萁前往大陸參訪，行程間論及陸生議題時，遭陸方人員質疑：「你們有善待陸生嗎？」一句話反映出兩岸當前困境。教育部8日回應，持續協同陸委會及海基會等相關機關與陸方溝通解除該項限制，並歡迎陸生來台就學。

教育部說明，自100年開放陸生來台就學以來，教育部向持歡迎陸生來台就學之一貫立場，除持續辦理「大專校院陸生輔導人員研習會」及編印「陸生輔導人員參考手冊」與「陸生來臺就學指南」，以強化對陸生的照顧與輔導。另

教育部提到，陸生已於113年2月1日起納入全民健保之對象，提升保障其在臺就學期間之健康權。惟陸方109年4月9日片面宣布暫停109學年度陸生來台就學，並延續迄今。

教育部指出，國內各大學為吸引陸生來台就學，除確保教學品質之提升外，也致力於營造陸生友善學習環境，且各校亦設置陸生服務窗口及專責人員，協助處理陸生就學及生活等事宜。

教育部說，根據部內近期調查顯示，陸生對於在台就學之師資、設備、生活整體滿意度均超過7成。

教育部強調，儘管兩岸情勢變化，陸方也片面終止陸生來台就學，但教育部將持續協同陸委會及海基會等相關機關(構)與陸方溝通解除該項限制，並歡迎陸生來台就學。